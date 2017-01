La finale del Super Bowl al 1950 American Diner

La finale di Football americano è un appuntamento imperdibile per chi ama questo sport. Nella Sporty Room del 1950 American Diner di Firenze sarà possibile assistere al Super Bowl all’NRG Stadium di Houston, in Texas, casa degli Houston Texans. I New England Patriots, campioni della American Football Conference (AFC), affronteranno gli Atlanta Falcons campioni della National Football Conference (NFC), per il titolo di campione della National Football League nel Super Bowl 2017.

Questo stadio sarà teatro della finalissima per la seconda volta (il precedente risale al Super Bowl XXXVIII del 2004) mentre la terza in cui essa sarà organizzata nella città texana, il Rice Stadium fu la sede del Super Bowl VIII nel 1974.

Dopo aver eccezionalmente utilizzato nel Super Bowl 50 i numeri arabi, la NFL ha annunciato che da questa edizione tornerà ad usare stabilmente i numeri romani per identificare l’evento.

Consumazione obbligatoria di minimo 5 euro.