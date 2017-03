Rassegna Kids Club agli Uci cinema: proiezione del film i "Puffi 2, Friendly Autism Screening"

Domenica 2 aprile alle ore 11:00, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, otto multisale del Circuito UCI cinemas proietteranno nell'ambito della rassegna Kids Club "I Puffi 2 – Friendly Autism Screening".

Si tratta di una proiezione del film che avverrà con il sistema Friendly Autism Screening, un particolare adattamento di ambiente che rende possibile la visione dei film alle persone con autismo.

Si tratta di uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica in sala. I pochi accorgimenti che vengono seguiti sono:

Le luci in sala non vengono del tutto spente

I suoni leggermente più bassi

Libertà di movimento in sala durante la proiezione

Possibilità di portare cibo specifico da casa

Criteri che possono essere ideali per tantissimi bambini e proprio per questo ci si aspetta una partecipazione ampia e condivisa.

Le sale a Firenze e provincia

Uci Firenze

Uci Campi Bisenzio

Sempre nell'ambito della rassegna Kids Club, le stesse multisale proietteranno anche I Puffi 2 attraverso il consueto sistema di proiezione. In allegato il comunicato stampa