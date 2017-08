20 anni di Ovosodo, il "compleanno" all'Off Bar

Il cinema indipendente sotto le stelle torna lunedì 28 agosto con l'appuntamento speciale all'Off Bar la proiezione del film cult del cinema toscano: Ovosodo, che proprio quest'anno compie 20 anni.

Era il 1997 quando il film, diretto da Paolo Virzì, fu trasmesso per la prima volta sui grandi schermi. Una pellicola profonda, rivoluzionaria, avvolta in una comicità amara e neorealista unica nel suo genere che vinse Due David di Donatello e un Leone d'Argento a Venezia consacrandola a livello nazionale.

Ovosodo, il cui titolo è un riferimento ad un rione popolare della città di Livorno, narra la storia di Piero, che tutti chiamano appunto Ovosodo perché è nato nell'omonimo quartiere di Livorno. È curioso, bonario, un po' debole. Aderisce alle varie esperienze che gli propongono gli amici. Viene affascinato da un tipo bizzarro che è in realtà figlio di un ricco industriale. Comincia a legare con le donne, si fa una cultura e cerca di interpretare la politica.

Ovosodo non è un semplice film, è la storia dei volti e delle voci tipicamente toscane. Volti scavati e un po' malinconici, ironia pungente, voce pulita. Caratteristiche in cui ogni toscano si riconosce e si è riconosciuto guardando il capolavoro di Virzì. Tra gli interpreti un giovanissimo Marco Cocci, Claudia Pandolfi, Edoardo Gabbriellini e Nicoletta Braschi nei panni della professoressa Giovanna.