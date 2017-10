Al cinema le più grandi eroine della lirica

Stardust Classic porta nelle sale italiane quattro capolavori senza tempo per riscoprire il fascino delle più celebri eroine della lirica che sono state messe in scena sul palcoscenico del Metropolitan Opera di New York.

La prima opera proposta al cinema è una nuova produzione della "Norma" di Bellini diretta dal Maestro Carlo Rizzi, il 10 ottobre alle 19:45. Successivamente la Tosca di Giacomo Puccini il 30 gennaio 2018, ancora Puccini con La Bohème il 27 febbraio 2018 ed infine Così fan tutte il 3 aprile 2018. A Firenze saranno proiettati in esclusiva alla Multisala Adriano e al Cinema Teatro Everest di San Casciano.

La stagione lirica 2017/2018 del Met si inserisce, insieme a quella di danza del Teatro Bolshoi di Mosca, nell’ambito di Stardust Classic.

Le opere

La Norma

La Norma di Vincenzo Bellini in una nuova produzione firmata dall’iconico regista scozzese David McVicar con protagoniste le soprano Sondra Radvanovsky e Joyce DiDonato, una coppia memorabile per i fan del bel canto, nei panni rispettivamente della principessa dei Druidi e della sua rivale Adalgisa.



A dare voce a Pollione, l’amante infedele di Norma, è il tenore Il tenore Joseph Calleja, recentemente insignito dell’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per le sue eccezionali qualità artistiche e l’apprezzato contributo a diffondere in tutto il mondo opere italiane interpretandole con perfetta padronanza della lingua. Dirige il Maestro Carlo Rizzi.

La Tosca

Roma, giugno 1860. Cesare Angelotti entra correndo nella Chiesa dì Sant'Andrea della Valle. E' in cerca della chiave che sua sorella ha nascosto per lui ai piedi di una statua della Madonna: con questa potrà aprire la cappella Attavanti dove intende nascondersi dalla polizia che lo insegue. Arriva il sagrestano e quindi il pittore Cavaradossi che sale sull'impalcatura per continuare il suo lavoro sul dipinto di Maria Maddalena. Quando il sagrestano vede il dipinto ne rimane molto sorpreso notando la somiglianza della Maddalena con una giovane donna, che nei giorni precedenti era solita venire a pregare in chiesa.

Direttore d'orchestra: James Levine

Produzione: David McVicar

Scenografia e costumi: John Macfarlane

Luci: David Finn

Direttore di scena: Leah Hausman

Tosca: Sonya Yoncheva

Cavaradossi: Vittorio Grigolo

Scarpia: Bryn Terfel

Sacrestano: Patrick Carfizzi

La Bohème

La vigilia di Natale. Il pittore Marcello, che sta dipingendo un Mar Rosso, e il poeta Rodolfo tentano di scaldarsi alla fiamma di un caminetto. Giunge il filosofo Colline, che si unisce agli amici. Infine il musicista Schaunard entra trionfante con un cesto pieno di cibo e la notizia di aver finalmente guadagnato qualche soldo. I festeggiamenti sono interrotti dall'inaspettata visita di Benoit, il padrone di casa venuto a reclamare l'affitto. È quasi sera e i quattro bohémiennes decidono di andare al caffè di Momus. Rodolfo si attarda un po' in casa, promettendo di raggiungerli appena finito l'articolo di fondo per il giornale Il Castoro.

Direttore d'orchestra: Marco Armiliato

Produzione: Franco Zeffirelli

Costumi: Peter J. Hall

Luci: Gil Wechsler

Regista del Revival: J. Knighten Smit

Mimì: Sonya Yoncheva

Musetta: Susanna Phillips

Rodolfo: Michael Fabiano

Marcello: Lucas Meachem

Schaunard: Alexey Lavrov

Colline: Matthew Rose

Benoit/Alcindoro: Paul Plishka

Così fan tutte

In una bottega di caffè a Napoli siedono con un vecchio filosofo: Don Alfonso, i due ufficiali Guglielmo e Ferrando i quali sostengono che le loro fidanzate, rispettivamente Fiordiligi e Dorabella, sapranno mantenersi fedeli in ogni circostanza. Don Alfonso li contraddice sostenendo che la fedeltà femminile non esiste e che, se si presentasse l'occasione, le innamorate dimenticherebbero i loro fidanzati per passare a nuovi amori. I due, per difendere l'onore delle future spose, intendono sfidarlo; Don Alfonso scommette cento zecchini d'oro per dimostrare che le fidanzate non sono diverse dalle altre donne: per un giorno Ferrando e Guglielmo dovranno seguire ciecamente le sue istruzioni.

Direttore d'orchestra: David Robertson

Produzione: Phelim McDermott

Scenografia: Tom Pye

Costumi: Laura Hopkins

Luci: Paule Constable

Fiordiligi: Amanda Majeski

Dorabella: Serena Malfi

Despina: Kelli O'Hara

Ferrando: Ben Bliss

Guglielmo: Adam Plachetka

Don Alfonso: Christopher Maltman