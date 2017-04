Horror Nights, ogni sabato un film dell'orrore. Ecco la programmazione

Il meglio del cinema horror arriva in 32 sale italiane: da nord a sud con Midnight Factory ed i suoi migliori film horror. Per un sabato notte terrificante.

Cinque film inediti della collezione Midnight Factory per sette appuntamenti da paura, in 28 multisale UCI Cinemas. Le notti horror saranno, infatti, doppie per i primi due appuntamenti (sabato 1 aprile e sabato 8 aprile), con gli spettacoli del sabato alle 00:45 e, in replica, il lunedì successivo alle 22:30. Le tre programmazioni successive (sabato 15, sabato 22 e sabato 29 aprile) avranno, invece, singola proiezione con lo spettacolo del sabato alle 00:45 (questi ultimi tre film verranno riproposti le il sabato e il lunedì delle prime tre settimane di maggio).

IL PROGRAMMA

SABATO 1 APRILE - ore 00:45 e LUNEDI' 3 APRILE - ore 22:30

31

Di Rob Zombie

Gli amanti del genere horror avranno finalmente la possibilità di gustarsi l’ultimo incubo del regista, cantante e attore statunitense in cui cinque giostrai vengono rapiti e tenuti in ostaggio in un remoto e infernale edificio industriale chiamato "Murder World", la mattina di Halloween del 1976. I cinque saranno costretti a partecipare ad un gioco folle e violento chiamato, appunto, 31. La missione è sopravvivere 12 ore contro una banda di maniaci e serial-killer.

SABATO 8 APRILE - ore 00:45 e LUNEDI' 10 APRILE - ore 22:30

BYZANTIUM

Di Neil Jordan

Due donne vampire, alle prese con le insidie della vita eterna, cercano rifugio in una piccola località costiera. Sono madre e figlia, nate 200 anni fa, che si nutrono di sangue umano. Mentre nella quieta città le persone muoiono in circostanze misteriose, il loro passato torna a perseguitarle con conseguenze letali.

SABATO 15 APRILE - ore 00:45; SABATO 6 MAGGIO - ore 00:45 e LUNEDI' 8 MAGGIO ore 22:30

RED STATE

Di Kevin Smith

I fan del genere vivranno, per la prima volta al cinema, la storia di un gruppo di tre amici, studenti di un college, che rispondono ad un annuncio di sesso on line di una provocante donna. Allettati dalla realizzazione di una delle loro fantasie erotiche, una volta giunti sul luogo dell’incontro, si troveranno a dover affrontare il terrore generato dal pastore Abin Cooper: un folle predicatore che insieme agli adepti della sua chiesa ultraconservatrice vorrebbe eliminare tutti i peccatori dalla faccia della terra. Potranno però contare sull'aiuto di un agente dell'FBI (John Goodman) che tenterà l'impossibile per salvarli.

SABATO 22 APRILE - ore 00:45; SABATO 13 MAGGIO - ore 00:45 e LUNEDI' 15 MAGGIO - ore 22:30

FEBRUARY

Di Oz Perkins

La storia di due studentesse che restano sole all'interno del collegio femminile in cui vivono, mentre le loro compagne sono via per le vacanze invernali. Ben presto una delle due inizierà ad essere perseguitata da strane e inquietanti visioni.

SABATO 29 APRILE - ore 00:45; SABATO 20 MAGGIO - ore 00:45 e LUNEDI' 22 MAGGIO - ore 22:30

IL PASSO DEL DIAVOLO - THE DEVIL'S PASS

Di Renny Harlin

La pellicola basa il suo antefatto sul cosiddetto incidente del passo Djatlov, avvenimento realmente accaduto sui monti Urali nel 1959 e tuttora avvolto in un alone di mistero. Un gruppo di giovani studenti statunitensi ripercorre le orme di quella spedizione. Muniti di strumentazioni e di macchina da presa, il gruppo si avventura nell'entroterra russo, visitando alcuni luoghi toccati dai precedenti membri, tra cui l'ospedale psichiatrico dove è rinchiuso l'unico sopravvissuto e la taverna, dove i 9 escursionisti russi sostarono, all’epoca, la notte prima di partire. Giunti faticosamente sul passo Dyatlov, assistono a strani avvenimenti. Quando una slavina distrugge il campo la situazione precipita, costringendo il gruppo a rifugiarsi in una misteriosa botola sotterranea che conduce ad un laboratorio militare russo, apparentemente abbandonato…

Sale a Firenze e provincia

Uci Firenze

Uci Campi Bisenzio