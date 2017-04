Pasqua e Pasquetta al cinema La Compagnia con il film Galline in fuga

In occasione della Pasqua e per celebrare il più grande nome del cinema d’animazione d'europa, Nick Park, il cinema La Compagnia propone il suo film Galline in Fuga.

Galline in fuga è il suo esordio sul grande schermo con un’opera apparentemente folle eppure coronata dal successo, proprio come quella intrapresa dalle galline protagoniste che architettano un piano per evadere dal pollaio. Divertimento assicurato per tutte le età per una Pasqua all’insegna delle risate.

La visione del film, raffinato e insieme divertente per la qualità dell’animazione e il ritmo del racconto, è estremamente godibile, ma riesce ad unire la semplicità della storia ad una ricchezza di contenuti e a spunti di discussione importanti. Il motore primo di ogni fuga è sempre nello sguardo, nel desiderio ardente di scoprire il mondo al di là del filo spinato.

Domenica 16 Aprile, ore 17.00

Lunedì 17 Aprile, ore 17,00