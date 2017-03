Fiesole, tornano le escursioni tra natura e cultura gratuite

Tornano le escursioni tra natura e cultura. Il piacere di scoprire Fiesole, i suoi percorsi immersi nel verde o le Fondazioni, testimonianza delle numerose istituzioni culturali presenti nel territorio, o ancora i tesori per lo più sconosciuti al grande pubblico dell’arte sacra.

Tanti gli appuntamenti in programma in primavera e in autunno organizzati dal Comune di Fiesole che portano a conoscere paesaggi naturali e culturali del territorio.

Le escursioni sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Ufficio Informazioni Turistiche

Via Portigiani, 3

Tel. 055/5961311 – 055/5961293

info.turismo@comune.fiesole.fi.it