Fierucola del pane in piazza Santissima Annunziata

Torna in piazza Santissima Annunziata la Fierucola del Pane, dedicata a tutti gli artigiani che lavorano nel rispetto della natura.

Tra i prodotti dell'agricoltura biologica troverete: miele, formaggi freschi e stagionati, pasta di grano, verdure e frutta di stagione, freschi e trasformati, olio e vino, farine, marmellate e succhi anche senza zucchero.

Come di consuetudine, la Fierucola offre anche manufatti dell'artigianato tradizionale, utile alla casa e alla famiglia, liberi da sostanze chimiche e con materiali locali: saponi, cuscini di farro, tessuti con colori naturali, lana di alpaca, stoviglie in legno d'olivo e ceramica, per i bimbi giocattoli in legno non trattato.

Sabato ore 15-18 e domenica ore 10-13 e 15-18 i ragazzi troveranno, sotto il Loggiato dell'Istituto degli Innocenti, spazi a loro dedicati con giochi e laboratori di manualità.