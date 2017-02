Didacta, la fiera tedesca dedicata all'istruzione arriva a Firenze

Dal 27 al 29 settembre 2017 arriva a Firenze la fiera tedesca dedicata alla scuola e all'istruzione: "Didacta".

La fiera, che si svolge in Germania a febbraio, è tra i più importanti eventi al mondo dedicati all'istruzione e alla formazione, la fiera è diventata il simbolo dell'Ausibildung (ovvero l'efficiente formazione aziendale tedesca) che attrae fino a centodiecimila visitatori ogni anno.

Tra i temi di confronto in evidenza nell'edizione italiana ci sarà l'alternanza scuola-lavoro. Ma non solo questa. "Didacta" promette infatti di portare a Firenze migliaia di insegnanti, studenti e aziende di produzione di materiale scolastico, dai libri ai supporti digitali per la nuova Scuola 2.0.

Nel comitato organizzatore dell'edizione italiana della fiera accanto alla Regione ci sono il Comune di Firenze, la Camera di Commercio locale, Didacta international, Indire, Convention&Visitors Bureau di Firenze e Itkam, ovvero la Camera di Commercio italiana per la Germania. C'è anche il Ministero per l'istruzione tra i partner e a Stoccarda oggi, infatti, c'era il ministro Valeria Fedeli. Ad organizzare l'evento sarà Firenze Fiera.