Torna la fiera "Rionalissima"

Come ormai da oltre 30 anni, si rinnova l'appuntamento con lo shopping a Campo di Marte. Torna "Rionalissima", la più importante e grande fiera del commercio ambulante della Toscana. Domenica 22 ottobre i 32 mercati rionali cittadini, integrati da altri operatori provenienti da tutta la regione, si riuniranno in un unico grande mercato allestito per l’intera giornata lungo Viale Paoli, Viale Fanti, Via Cialdini e Piazza Berlinguer.

Saranno presenti oltre 330 imprese su area pubblica, con prodotti moda, calzature, intimo, accessori, cibo, accessori per la casa, e molte altre curiosità ed occasioni last minute.

Una grande occasione di shopping (orario 8.00-20.00) dunque, ma anche un bell’evento da vivere in città.