FirenzeSex 2017 al Delta Florence di Calenzano

Il mondo dell'eros come non l'avete mai visto. Torna per il secondo anno consecutivo a Calenzano il FirenzeSex. E questa volta gli organizzatori hanno scelto una location di classe, a quattro stelle, per trasformare la fiera in una kermesse di riferimento a livello nazionale.

L'appuntamento è dal 16 al 19 marzo all'hotel Delta Florence, che metterà a disposizione della manifestazione uno spazio espositivo di oltre mille metri quadri. Quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in cui sul palco del Firenze Sex si alterneranno oltre 50 pornostar e attori provenienti da tutto il mondo. I nomi sono quelli fra i più conosciuti del settore: ci saranno Vittoria Risi (ex di Vittorio Sgarbi), Elena Grimaldi, Noemi Blonde, Giglian, Jennifer Stone, Kristal Bulgari, Chantal La Perla, Sofia Siena, Miss Mina, Blanka Reyes e Cora Kait. Senza dimenticare l'attrice, produttrice e modella statunitense Tera Patrick, che proprio per l'occasione sbarcherà in Italia.

Al Firenze Sex, naturalmente, non potrà mancare il pornodivo per eccellenza, Rocco Siffredi, ormai vero padrino della manifestazione. E che proprio in queste settimane sarà impegnato nell'avventura televisiva con l'Isola dei Famosi, il reality su Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, supportando la sua beniamina Malena.

Negli spazi dell'hotel Delta Florence non solo spettacoli erotici, ma anche un'area dedicata ai casting per chi vuole intraprendere la carriera nel mondo dell'hard. E poi stand dedicati alle aziende del settore e la presentazione di nuovi articoli. Confermata anche quest'anno la collaborazione con il Sexy Disco Excelsior, uno dei locali più rinomati d'Italia.

"Dopo tanti mesi di lavoro - commentano gli organizzatori - siamo felici di potere annunciare il lancio di questa nuova edizione del Firenze Sex. Un appuntamento fra conferme e novità, che saranno svelate nelle prossime settimane. L'ambizione è quella di trasformare questa fiera in un evento fisso per gli amanti dell'eros".

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Ingresso uomo 20 euro, ingresso donna 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328/0217260 - 329/2291701 - 340/123607. Oppure mandare una mail all'indirizzo: firenzesexfiera@gmail.com.

Ingresso riservato ai maggiorenni.