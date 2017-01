Fiera dell'elettronica all'Obihall

Espositori provenienti da tutta Italia proporranno prodotti che spazieranno da dvd e cd vergini, cartucce per stampanti e kit di ricarica, periferiche, accessori per pc, lettori multimediali, apparecchiature radio, microcamere, articoli per spionaggio, lampade a led, telefonia anche con ricambi, ferramenta, batterie ricaricabili, giocattoli e gadget elettronici e tanto altro ancora.

Rispetto ai megastore di distribuzione elettronica verranno offerti prodotti di grande qualità a prezzi incredibili, è proprio il caso di dire "Grande tecnologia a piccoli prezzi".

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia e per chi vuole risparmiare.

Obihall si trova in Via Fabrizio De Andrè, in posizione centrale di Firenze ma con ampi parcheggi nelle vicinanze e facilmente raggiungibile dall'uscita FIRENZE SUD dell'autostrada o con 20 minuti di bus dalla stazione Santa Maria Novella.

L'orario della manifestazione sarà 9,30 - 19,00 sia per il sabato che per la domenica.