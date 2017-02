Fiera del cioccolato artigianale: tavoletta record da 42 metri / VIDEO

Si è aperta con un record la 13° edizione della Fiera del cioccolato artigianale in piazza Santissima Annunziata. Il cioccolatiere Fabrizio Stringhetto ha realizzato una tavoletta lunga ben 42 metri, poi offerta ai passanti, che significa un nuovo record non solo per il capoluogo toscano ma per l’intera regione. Infatti il precedente primato era stato ottenuto l’anno scorso a Prato con una barretta di “soli” 25 metri. La performance ha segnato l’inizio della 13° edizione della kermesse che per dieci giorni porterà in piazza Santissima Annunziata assaggi di ogni tipo.