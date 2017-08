La Fiera calda di Vicchio: mercatini, mostre e concerti

Dal 31 agosto al 3 settembre a Vicchio torna la Fiera Calda. In programma mostra d'artigianato, mostre d'arte, concerti, mercatini, stand gatronomici, laboratori e tanti appuntamenti per i più piccoli.

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO

Loc. Ponte a Vicchio – ore 8,00 Apertura Fiera del Bestiame

Piazza Giotto – ore 21,30 “A PASSO DI NOTE” Spettacolo della scuola Fun Key Hip Hop e contaminazioni diretto da Costanza Antoniazzi e i gruppi “99 Post” e “Dream’s Avenue”

GIOVEDI’ 31 AGOSTO

Piazza della Vittoria e Parco della Rimembranza – dalle ore 10,00 apertura stand della Mostra mercato

Piazza della Vittoria – ore 17.30 Inaugurazione Fiera Calda

MERCATO CAMPAGNA AMICA E VETRINA ANIMALI

Loggiato e Via Garibaldi – ore 15/20 Mercatino dei bambini

Piazza della Vittoria - ore 19,00 Inaugurazione sede Associazione Indaco

Vicolo dei Medici – a partire dalle ore 19,30 The Theater Box Teatro espresso. Di e con Marco Paoli

Piazza Giotto – ore 21,00 proiezione del video “MUGELLO La Toscana autentica” Una terra, i suoi sapori. A cura di Unione Montana dei Comuni del Mugello

Piazzetta di Ponente – ore 21,00 musica con Marlena & The Funkiss

Centro Storico – ore 21,30 Concerto itinerante della Vicchio Folk Band

Piazza Giotto – ore 23,00 tradizionale Tombola della Fiera, a cura della Misericordia di Vicchio

VENERDI’ 1 SETTEMBRE



Piazza Giotto – ore 21,30 – FIABE, FAVOLE E CARTOON Spettacolo della scuola di danza. A seguire: esibizione di ZUMBA e balli latino-americani. A cura dell’Associazione Sportiva OPPLA’.

Piazzetta di Levante – ore 21,00 musica con I Johnny Walker

SABATO 2 SETTEMBRE

Via Cellini – ore 17.00 Battitura del grano a cura del Gruppo Agricolo “Luciano Gramigni”

Piazza Giotto – ore 21,30 “TRIO” concerto spettacolo di Lorenzo Baglioni

Piscine Comunali – ore 23,00 Festa di Fine Estate

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Via Cellini – ore 17,00 Battitura del grano a cura del Gruppo Agricolo “Luciano Gramigni”

Piazza Giotto – ore 18,00 spettacolo La vera historia del Santo bevitoreVino Divino. Di e con Marco Paoli

Vicolo dei Medici – a partire dalle ore 19,30 The Theater Box Teatro espresso. Di e con Marco Paoli

Piazza Giotto – ore 21,30 spettacolo dei POPULALMA. Musica etnopopolare Pizzica e sonorità del sud

Piazzetta di Ponente – ore 21,00 musica con la Luco Grezzano Band

Lago di Montelleri – ore 23,30 Spettacolo pirotecnico sul lago

Al Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico è esposta l’opera di Giotto Madonna di San Giorgio alla Costa con orari: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 e 15-19

Ogni prima domenica del mese, l’ingresso al Museo Beato Angelico per i residenti del Comune di Vicchio è gratuito

La fiera dei bambini

Tutti i giorni sarà sempre aperto uno spazio dedicato ai bambini con degustazione dei prodotti Mukki e attività per i più piccoli. Sempre aperto lo spazio disegno degli animali con gioco-prova di mungitura. In

collaborazione con ARAT Toscana.

VENERDI 1 SETTEMBRE

MATTINA (dalle 10 alle 12)

Le api: alla scoperta delle api nell'arnia didattica e degli strumenti dell'apicoltore. A cura di Az. Agr. L'Oasi di Elena Barbugli

POMERIGGIO (dalle 17 alle 19)

Il Pane: dal grano alla farina ad una pagnotta pronta per la cottura. A cura di Az. Agr. L'Oasi di Elena Barbugli con la collaborazione del Consorzio Pane del Mugello

SABATO 2 SETTEMBRE

MATTINA (dalle 10 alle 12)

La caseificazione. Dal Latte al Formaggio, bambini all’opera. A cura dell’ azienda agricola Palazzo Vecchio

POMERIGGIO (dalle 17 alle 19)

La caseificazione. Dal Latte al Formaggio, bambini all’opera. A Cura dell’azienda agricola L’Aia Di Martino

DOMENICA 3 SETTEMBRE

MATTINA (dalle 10 alle 12)

I Tortelli del Mugello: dalle uova e le patate al mitico tortello.

A cura di Az. Agr. L'Oasi di Elena Barbugli con la collaborazione del Granaio dei Medici

POMERIGGIO (dalle 17 alle 19)

Dalla vendemmia dei bambini al vino

A cura di Az. Agr. L'Oasi di Elena Barbugli con la collaborazione de La Matteraia di Ivan Mirko Malpaga

Tutti i giorni da giovedì 31 agosto

Dalle ore 8.00 Mercato ambulante in P.zza della Vittoria e V.le B. Angelico.

Dalle 10 alle 24.00 apertura della Mostra Mercato in Piazza della Vittoria e Parco della Rimembranza.

Mercatino Arte Ingegno, Street food, birrificio e dolci nel centro storico.

Ristorante di Campagna Amica, con prodotti tipici di filiera corta presso Piazza della Vittoria.

Ristorante dell’Associazione Operazione Nostalgia presso la Piazzetta di Levante.

Esposizione delle macchine agricole d’epoca in Via Cellini, a cura del Gruppo Agricolo “Luciano Gramigni”.

Stand delle associazioni, giostre, intrattenimento per grandi e piccoli.