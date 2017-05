Fiabe e Psicanalisi a Le Murate

Per la rassegna Psicanalisi e Società l'associazione Dedalo è lieti di invitarvi a un evento per parlare d'amore e d'altre storie Venerdì 19 maggio ore 18.00 Caffè Letterario Le Murate, Firenze "O BIANCO VISO" Come fanno le storie d'amore ad avere un lieto fine? Interverranno Adalinda Gasparini, psicanalista, esperta di fiabe e miti, presidente di Fairitaly Onlus Laura Cioni, psicanalista Dedalo, attrice Mise en éspace "Il Viso", fiaba di Giambattista Basile da "Il racconto dei racconti", interpretata da Laura Cioni Ingresso gratuito dedalo.firenze@gmail.com