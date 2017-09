Parla con i muri, festival di street art alle Murate

Quante volte ci è capitato di percorrere una strada della periferia o del centro storico e di soffermare lo sguardo su un disegno, una scritta, un segnale stradale, un autoadesivo? Interventi di street art che talvolta ci hanno invogliato a una sosta, scattando l’immancabile foto da condividere sui social senza però approfondire e cercare di saperne di più.

“Parla con i muri” è curato dalla giornalista Maria Paternostro, appassionata divulgatrice e promotrice della street art, in collaborazione con l'Associazione Ireos, realtà radicata nel territorio fiorentino che da anni organizza eventi culturali rivolti alla comunità LGBT, e non solo, della Toscana.

Il fulcro del festival è la mostra “Parla con i muri #queer” ospitata negli spazi del Caffè Letterario Le Murate e sarà visitabile dall'8 al 17 settembre. L'esposizione indagherà con originalità ed ironia il tema della diversità di genere e sarà correlata di istallazioni e scatti di immagini e scritte rubate dai muri delle strade di tutto il mondo. Una sezione sarà dedicata alle icone queer disegnate da Blub #lartesanuotare e per l'occasione verrà presentata una sua nuova opera.

Inoltre, nel corso della serata dell'inaugurazione, sarà possibile assistere ad un live painting a cura della Progeas Family con alcuni dei più noti street artist toscani sul tema della mostra.

La rassegna si snoderà in dieci giorni tra percorsi guidati gratuiti su prenotazione alla scoperta della street art con quattro itinerari che valorizzano itinerari inediti del centro storico e della periferia fiorentina, la proiezione del documentario “The Universe of Keith Haring” di Christina Clausen, incontri con i protagonisti, un laboratorio e una lezione sulla street art a cura di Stelleconfuse, il re della sticker art italiana, live con gli ScandaloSoBrio e gli Sbanebio, due band linguaggio pop ed ironico, che ben si sposa con la filosofia di “Parla con i Muri”.

L'immagine del festival “Parla con i Muri” è stata realizzata in esclusiva dall'artista Carla Brut.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Info e prenotazioni per le visite guidate 348.2416549 - parlaconimuri@gmail.com

Programma

Venerdì 8 settembre

Ore 18 Cortile delle Murate

Live painting performance a cura degli street art fiorentini sul tema della mostra “Diversità di genere”

Ore 19 Caffè Letterario

Inaugurazione della mostra “Parla con i Muri #queer”

per l’occasione verrà presentata la nuova opera di BLUB # lartesanuotare, artista a cui è dedicata una sezione sulle icone queer. Proiezione del video con le scritte del popolo dei muri

Ore 21.30

Cortile delle Murate

Concerto ScandaloSoBrio + ospiti

Sabato 9 settembre

Ore 18

Ritrovo in piazza delle Cure: visita guidata “I Sottopassaggi dell’arte” (Cure)

Domenica 10 settembre

Ore 18

Ritrovo nel parcheggio di viale Corsica: visita guidata I Sottopassaggi dell’arte (Rifredi)

Giovedì 14 settembre

Ore 21.30

Caffè Letterario

Proiezione del documentario su Keith Haring di Christina Clausen presentato da Bruno Casini

Venerdì 15 settembre

Cortile delle Murate

Ore 18

Laboratorio creativo con Stelleconfuse

Sabato 16 settembre

Ore 17

Ritrovo in Sant’Ambrogio e visita guidata “Arte fuori dal ghetto”

Ore 18.30

Caffè Letterario Murate: "Gli street artist non esistono” conferenza a cura di Stelleconfuse

Domenica 17 settembre

Ore 18

Ritrovo in piazza Poggi e visita guidata “Nuovo Rinascimento in Oltrarno” (percorso da San Niccolò a piazza della Passera), incontro con Carla Bruttini del Dhai Studio

Ore 21.30

Cortile delle Murate, concerto degli Sbanebio