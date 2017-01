Italia e Corea unite dalla musica, un festival internazionale d'arte

Dal 31 gennaio al 4 febbraio in vari luoghi della città sarà possibile assistere a concerti, danze e cerimonie tradizionali del paese asiatico grazie alla 16esima edizione del festival Florence International Music and Arts.

I concerti, curati da giovani artisti, presenteranno i repertori coreani di tradizione eseguiti da un'intera orchestra, così come repertori della musica colta e brani di lirica propri della tradizione occidentale.

Il focus sulla Corea fa prospettare alcuni momenti molto intensi, come per esempio il giorno 4 febbraio, dove sull'Arengario di Palazzo Vecchio, di fronte a un pubblico sicuramente curioso, sfileranno i costumi tradizionali, seguiti da un'esibizione di danze e canti coreani.

I luoghi del festival sono diversi, dall'Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte, piazza della Repubblica, il Museo di Casa Martelli e il già citato Arengario.

La peculiarietà di questo festival, organizzato dalla Scuola di Musica Il Trillo, è quella di coinvolgere i bambini. Partecipa il Piccolo Coro Melograno e il ChildrenS Chori di Namwon City. Inoltre sono quattro i concerti che si terranno a uso esclusivo di altrettante scuole fiorentine e dei piccoli ospiti dell'Ospedale Pediatrico Meyer.

Tutti gli eventi sono gratuiti. IL PROGRAMMA COMPLETO