Il Festival delle mongolfiere arriva a Firenze

Farà tappa nella città di Firenze la prima edizione del Festival delle mongolfiere, che si terrà nei due fine settimana 28-29 ottobre e 4-5 novembre all’Ippodromo del Visarno. Un grande Festival, unico e nuovo nel suo genere per la città stessa, con numerosi laboratori didattici e ludici che affiancheranno i voli vincolati e gli straordinari spettacoli offerti dalle mongolfiere.

Nei giorni di manifestazione sia la mattina che il pomeriggio si potrà provare l’emozione dei voli vincolati con mongolfiere ancorate a terra con apposite funi che si alzeranno di una ventina di metri. Per tutto l’arco della giornata in programma gli spettacoli “Esplora la mongolfiera”: si potrà entrare all’interno di due mongolfiere stese a terra e ascoltare le meravigliose storie raccontate dello staff immergendosi in un mondo magico.

Per chi vorrà prolungare la permanenza, dopo il calar del sole, alle 18.30 tutti i giorni l’emozionante spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica che regalerà atmosfere indimenticabili. In programma la festa degli aquiloni: un laboratorio dedicato ai più piccoli per imparare a costruire e far volare gli aquiloni. I bambini coloreranno le vele, attaccheranno le asticciole di legno, le maniglie e le code per poi far innalzare al cielo la loro creazione.

Un laboratorio che coinvolgerà tutte le età sarà quello dei lego con esposizione di meravigliose collezioni, oltre 50 kili di mattoncini per giocare e dare spazio alla fantasia. In contemporanea per chi vorrà fermarsi a pranzo e a cena ci sarà la festa dei risotti: tante varietà di risotti tipici del territorio e taglieri di affettati con gnocco fritto a prezzo fisso e senza limiti di quantità per l’intera giornata!

Con queste premesse il Festival punta a diventare l’appuntamento di riferimento per il divertimento e l’intrattenimento delle famiglie e giovani della Toscana. Dal sito www.festivaldellemongolfiere.it si possono acquistare i voli liberi in programma la mattina e consultare il programma completo del Festival che nelle prossime settimane prenderà forma e verrà costantemente aggiornato.