Polveriera, tre giorni di "Festival della letteratura sociale"

Nei suoi quattro giorni di eventi, il Festival di Letteratura Sociale racconterà autori e progetti, riviste e case editrici alternativi e indipendenti.

Il Festival di Letteratura Sociale di Firenze, quest'anno alla seconda edizione, si svilupperà dal 18 al 21 maggio negli spazi autogestiti della Polveriera, in via Santa Reparata, e vedrà alternarsi presentazioni, letture, concerti, esposizioni, live painting, tavole rotonde e dibattiti.

Collettivi, associazioni, riviste, autori fiorentini e non, cantanti e musicisti, renderanno i quattro giorni di Festival molto densi di incontri ed eventi. Parteciperanno, tra gli altri, gli autori Wolf Bukowski, Gianluca Costantini, Adriano Masci, Edoardo Olmi, Alberto Prunetti, Edoardo Rialti, Vanni Santoni. Verranno presentate con gli autori e i curatori le riviste autoprodotte Ruggine, Qui e Ora, Streetbook Magazine, La città invisibile, Nuova Rivista Letteraria e Zapruder. Tra gli ospiti anche ivan (Ivan Tresoldi), il Movimento per l'Emancipazione della Poesia, Lorenzo Ruggeri, Piger, Vincenzo Romania, il collettivo musicale Machine Funk, il collettivo di poesia orale FumoFonico e il cantautore siciliano Cesare Basile, che si esibirà in concerto la sera di venerdì 19 maggio.

Tutto il festival è auto-organizzato e auto-finanziato e verrà trasmesso in diretta da Radio Wombat, nuova web radio fiorentina. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Programma:

Giovedì 18

15.00 Apertura festival e presentazioni.

15.30 Presentazione della rivista Qui e Ora, con i curatori del progetto.

16.30 Presentazione della rivista La Città Invisibile, progetto del laboratorio perUnaltracittà

18.00 «Le parole della rivoluzione», presentazione dell’ultimo numero di Nuova Rivista Letteraria

(Alegre), con Adriano Masci e Wolf Bukowski.

19.30 Presentazione di StreetbookMagazine (Threefaces) e letture di Carolina Pezzini musicate da Lorenzo Ruggeri.

20.30 Aperitivo di auto-finanziamento.

21.00 Sessione di illustrazione dei racconti del nuovo numero della rivista Ruggine, e selezione musicale a cura di Radio Wombat.

Chiusura ore 23.

Venerdì 19

15.00 Presentazione di R:existance (Ensemble), libro di poesie di Edoardo Olmi, introduce M. De Micco.

16.00 «Pazza idea. Genere, salute mentale, controllo», presentazione dell’ultimo numero del quadrimestrale Zapruder (Storie in Movimento) con Alice Corte e Claudia Celentano.

17.00 Presentazione di Le cicatrici tra i miei denti - Antologia e ritratti di poesia in lotta (NdA Press), con l’autore e disegnatore Gianluca Costantini.

18.30 LE FORME DELLA POESIA CONTEMPORANEA, tavolo aperto con ivan (Milano), Movimento per l’Emancipazione della Poesia, Vincenzo Romania (Unipd), Simone Burratti (Formavera), Jessica Mazzotti (Archivio Diaristico Nazionale); coordina La Polveriera.

20.30 Aperitivo di auto-finanziamento.

21.30 Concerto di Cesare Basile.

Chiusura ore 24.

Sabato 20

15.00 Presentazione di Marchecazzovaidicendo? a cura di Autori Tritati. Introduce Ateneo Libertario.

16.00 Presentazione di Rosa Luxemburg. Marxista e rivoluzionaria, a cura di CortoCircuito e Marxpedia.

17.00 Presentazione di Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell’Italia della crisi (Usher), di e con Clash City Workers.

18.00 Presentazione di Meccanoscritto (Alegre), romanzo metallurgico e collettivo, con Alberto Prunetti e Adriano Masci.

19.30 Presentazione di Affluenti. Nuova poesia fiorentina (Ensemble), con gli autori e i curatori del volume E. Olmi e M. Incardona.

20.30 Aperitivo di auto-finanziamento per la 6a edizione del festival Inchiostri Ribelli (1-4 giugno 2017).

21.30 DARE LA PAROLA, spettacolo di ivan, con live-painting di Piger e accompagnamento musicale di Lorenzo Ruggeri.

23.00 Selezione musicale a cura di Radio Wombat.

Chiusura ore 24.

Domenica 21

15.30 Presentazione di Di tutti i mondi possibili. Nove saggi attraverso il fantasy (Effequ) con gli autori Edoardo Rialti e Vincenzo Marasco.

17.00 SCRITTURA COLLETTIVA, INFORMATICA E HACKTIVISMO, tavolo aperto con Daniele Gambit (Progetto MAZ), Jessica Mazzotti (HOKA), Laboratorio perUnaltracittà; coordina La Polveriera.

19.00 Presentazione de La Stanza Profonda (Laterza), con l’autore Vanni Santoni.

20.00 Aperitivo di auto-finanziamento.

20.30 Open Mic a cura di FumoFonico, collettivo di slam poetry.

22.30 Lettura libera con sonorizzazione di Machine Funk.

Chiusura ore 23,30.

TUTTI E QUATTRO I GIORNI

Librerie, distro, banchi espositivi.