Sette film in anteprima al Festival del cinema d'Indonesia

Sarà Ini Kisah Tiga Dara (Le tre sorelle), di Nia Dinata, il film d'apertura del Festival del Cinema d'Indonesia, diretto da Jacopo Cappuccio, in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal 22 al 24 settembre. A presentare in sala il film, incentrato sulla storia di tre sorelle che gestiscono insieme al padre l'hotel di famiglia a Maumere, tra desiderio di emancipazione e la prospettiva di un matrimonio combinato, sarà la stessa Nia Dinata. Ad accompagnare i film, nella serata d'apertura del festival, sarà l'alta moda indonesiana, con il Batik Fashion Show.



In programma al festival sette film, in anteprima assoluta a Firenze, che testimoniano la presenza sempre più incisiva delle registe nel panorama cinematografico del paese asiatico. Classe 1970 Nia Dinata (al secolo Nurkurniati Aisyah Dewi) è nota per affrontare tematiche "scomode", in un paese che vede la maggiore presenza di fedeli musulmani al mondo e dove parlare di poligamia (Berbagi Suami, 2006), del ruolo femminile (Ini Kisahtiga Dara, 2016) e di omosessualità (Arisan! 1, 2003 e Arisan! 2, 2011) non è all'ordine del giorno, anche se non proibito, come testimonia la realizzazione dei suoi film.



“La molteplicità di tematiche affrontate dai film da Nia Dinata – afferma il direttore artistico Jacopo Cappuccio – è indice di come in Indonesia vi sia una fortissima presenza di un Islam assolutamente pacifico e moderato. Non pare casuale che in Indonesia il motto nazionale sia “Unity in Diversity/ Bhinneka Tunggal Ika”, ad indicare la molteplicità di usanze, tradizioni e persino idiomi che si possono registrare nelle diciassettemila isole che compongono il più vasto arcipelago al mondo. E non pare casuale che la Città di Firenze abbia intitolato il proprio Forum Internazionale dei Sindaci di tutto il mondo, proprio Unity in Diversity, a dimostrazione di come tra le due culture ci sia un ponte e una comune apertura verso la pluralità culturale”.