Il Festival Giapponese torna a Firenze in una nuova location

Nuova location per il Festival Giapponese di Firenze, la tradizionale festa dedicata al Paese del Sol Levante organizzata dall'associazione culturale Lailac. L'edizione 2017 si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 novembre nel Parco delle Cascine presso l’Ippodromo del Visarno dalle ore 11.00 alle ore 22.00.

Un programma ricchissimo per una manifestazione a ingresso gratuito, ormai divenuta un appuntamento fisso per la città: in calendario per la XIX edizione numerosi seminari e spettacoli di danza, senza dimenticare l'imperdibile cerimonia del tè e le dimostrazioni dal vivo dedicate alle tradizionali arti giapponesi.

Eventi e spettacoli

MANJUSHAKA Gruppo di danzatori modern-kabuki show (tutti i giorni)

LA COMPAGNIA DI TAKARAZUKA con Kimiko Hazama e Shion Kagekidan(sabato e domenica)

HANAFUJI il gruppo di danza tradizionale giapponese nihon buyo di Lailac (tutti i giorni)

L’ENERGIA DEL KIKOU con la Maestra Asahi Mai (venerdì)

VESTIZIONE DEL KIMONO a cura di Lailac (sabato e domenica)

Arti Marziali

ARTE DEL BUSHIDO con il Maestro Tomita Takeji (sabato e domenica)

JUDO, JUJITSU e MGA con la Federazione FIJLKAM

KARATE & TAMBURI TAIKO con il gruppo della Sayuri Shindo

KENDO con la Scuola Itto Ryu Kai

Seminari

MIZUHIKI L’arte dei fili di carta (tutti i giorni)

VIAGGIAPPONE Seminario con Danilo Benci (sabato)

AREE DEDICATE

ANGOLO DELLA CALLIGRAFIAi vs nomi in ideogrammi a cura di Lailac (tutti i giorni)

ANGOLO DEGLI ORIGAMIl’arte della carta a cura di Maurizia di Lailac (tutti i giorni)

GIOCHI DI RUOLO con Stirpe Kuma (sabato e domenica)

ISTITUTO EUROPEO di SHIATSU scuola formazione professionale Shiatsu di Firenze

MANGIAPPONE street food giapponese e bazar alimentare a cura di Rafor

BAZAR GIAPPONESE con il Bazar di Lailac e i nostro collaboratori esterni

I partner e gli espositori del XIX Festival Giapponese a Firenze

Federazione FIJLKAM

STUDIO LAURIA

YUZEN della Maestra Kazuko Kataoka

ARTIGIANATO GIAPPONESE di Francesca Iachetta

TESSITURA CREATIVA GIAPPONESE di Emiko Miyazaki

BOTTEGA GIAPPONESE di Luigi Malizia

TE BIOLOGICO GIAPPONESE di Spaziomusa Tè