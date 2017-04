Gelato Festival torna a Piazzale Michelangelo

Crema del sud, Terre rosse, Torta di Cecco, Ett’amo fragola, Olé di crema catalana, tra segreti d’antichi speziali, tripudi d’agrumi e profumi rubati a una fiaba ecco cinque dei gusti in gara.



Cinque giorni sulla terrazza panoramica più seducente d’Italia per ri-innamorarsi dell’invenzione fiorentina più amata nel mondo, il gelato italiano 100 percento italiano.

Gelato Festival Europa, il tour del prodotto più trasversale che ci sia, riparte da piazzale Michelangelo dove rientrerà a settembre per la finalissima.

I mitici food truck di Gelato festival, la prima manifestazione itinerante che in 7 anni ha portato in piazza folle da stadio, si fermeranno in città dal 21 al 25 Aprile prima di conquistare le più belle piazze d’Europa (oltre all'Italia i truck approderanno in Germania, Regno Unito e Polonia e partiranno anche alla conquista dell’America.

Molte le novità di Gelato Festival 2017: raddoppiano i guru del gelato artigianale pronti a contendersi il titolo del Miglior Gusto europeo con una ricetta creata apposta per le piazze del Festival.

BIGLIETTI ONLINE