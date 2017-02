Midnight Factory, il festival dei film horror negli Uci cinema

Midnight Factory, la rassegna di film horror, torna negli UCI Cinema. I film porteranno paura e tensione nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

L’appuntamento da paura sarà doppio: il sabato con lo spettacolo delle ore 00:45 e, in replica, il lunedì, alle ore 22:30 (fatta eccezione per lo spettacolo di lunedì 6 marzo che comincerà alle 22.00).



Programma



Sabato 4 marzo, alle ore 00:45 (con replica lunedì 6 marzo alle ore 22:00) con un vero e proprio cult per gli appassionati del genere. Preparatevi a vedere la versione restaurata del capolavoro di George A. Romero Dawn of the Dead – European Cut (Zombi). Il film che ha ispirato The Walking Dead e L’Alba dei Morti Viventi è il secondo capitolo della quadrilogia creata dal regista nel 1968 con La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead), ai quali avrebbero fatto seguito Il giorno degli zombi (Day of the Dead, 1985) e La terra dei morti viventi (Land of the Dead, 2005). La versione proposta da Midnight Factory è un vero e proprio regalo per gli appassionati. Dopo la prima mondiale in occasione della 73° Mostra del Cinema di Venezia, arriva, per la prima volta sul grande schermo, l’incubo originale. Un’incredibile pellicola montata e curata da Dario Argento per il mercato europeo con le musiche dei Goblin, restaurata in 4K con la supervisione di Nicolas Winding Refn.



11 marzo, alle ore 00:45, (con replica il 13 marzo alle ore 22:30) con l’inedito Backcountry. Il pubblico vivrà la storia di una coppia che, in vacanza in un campeggio, si smarrisce in un bosco. Persi, senza speranza e senza viveri i due ragazzi cercano la strada per tornare a casa, ma entrano nel territorio di un orso, dando vita ad una nuova paura. Riusciranno a tornare a casa?



18 marzo alle ore 00:45 (replica il 20 marzo alle 22:30) Kiss of the Damned: una spaventosa storia di vampiri diretta da Xan Cassavetes. Il film è stato presentato nella sezione Settimana Internazionale della Critica alla sessantanovesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Al centro della storia, per la prima volta sul grande schermo grazie a Midnight Factory, una comunità dei “Signori della Notte”, tanto amati dagli appassionati del genere.

25 marzo alle ore 00:45 (con replica il 27 marzo alle 22:30) L'Odio Che Uccide - Some Kind Of Hate. Il capolavoro di Adam Egypt Mortimer racconta la storia di un ragazzo vittima di bullismo che evoca nella disperazione lo spirito di Moira, una ragazza che ha subito le sue stesse violenze ed è stata spinta al suicidio. Lei ritornerà pronta a compiere le sue vendette.



