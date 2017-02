Middle East Now, il festival dedicato al cinema del Medio Oriente

Torna a Firenze ma in una nuova sede Middle East Now: il festival del cinema dedicato al Medio Oriente (alcune proiezioni del festival andranno in scena anche al Cinema Stensen).

Quest'anno sarà dato spazio alla dimensione urbana della vita in Medio Oriente. Le città come metafora della complessità del vivere in questa parte del mondo, ma anche le città come luogo di creatività e di espressione culturale.

Il festival indagherà a questa edizione lo scenario delle città mediorientali come piattaforme culturali e di proiezione verso il mondo e verso il futuro, a confronto anche con le città europee e le altre città del mondo.

Il tema "Urban Middle East" sarà sviluppato nel programma cinema, nei progetti espositivi e negli eventi speciali presentati a questa edizione, attraverso il bookshop tematico del festival – con una selezione di titoli di letteratura e saggi ispirati dalle città mediorientali, ma anche attraverso il programma di Talks con protagonisti della cultura e della scena geopolitica mediorientale.

Sarà un'ottava edizione ricca di soprese, con più di 40 film in programma, quasi tutti in anteprima italiana: storie, personaggi, temi di grande attualità, raccontati attraverso i film più recenti di registi affermati e talenti emergenti da Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Iran, Israele, Iraq, Kurdistan, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Siria, Tunisia.