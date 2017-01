"Adventure Movie Awards" arriva al cinema La Compagnia

Sarà il Teatro La Compagnia di Firenze ad ospitare, il 10 Febbraio 2017 alle 20:30, la prima serata dell'Adventure Movie Awards Tour 2017.

Il progetto nasce dal desiderio di Adventure Outdoor Fest, il più importante evento italiano dedicato all'avventura e agli sport in natura, di condividere con un pubblico più ampio gli emozionanti video del prestigioso concorso cinematografico internazionale, nato a San Candido Innichen (Bz) con il Festival, e giunto quest'anno alla sua quinta edizione.

Durante la serata, presentata in collaborazione con Manfrotto e 3 Zinnen Dolomites, sarà infatti possibile assistere alla proiezione di una selezione dei più bei film in concorso nel 2016, 8 documentari unici per un totale di circa 100 minuti di racconti di gioia di vivere, di emozioni, di adrenalina, di passione e di avventura.

Per l'occasione verrà allestita, nel foyer del teatro, una mostra fotografica di Alessio Romeo: fotografo membro de La Venta Exploring Team, che aprirà la serata parlando di avventura ed esplorazione, accompagnato da uno spettacolare video sul Venezuela, legato al progetto "Rolex Awards For Enterprises" vinto nel 2014 dal suo collega Francesco Sauro.

Prevista la parecipazione del produttore americano Michael Rogers, regista di uno dei documentari in programma, “Step by Step”, vincitore del premio Dolomythos Award 2016, per la miglior storia raccontata.

Un film motivazionale che fornisce grandi spunti di ispirazione non solo sportiva. Una regia molto abile nel trasmettere come il concetto di “grande avventura” sia assolutamente soggettivo, e che un traguardo per altri facile possa essere complessissimo per alcuni.

Ad introdurre i cortometraggi, sarà presente anche lo slackliner e regista Alessandro D'Emilia con la

proiezione del suo Film "Line Revolution" a cui seguiranno tutti gli altri video in scaletta, inclusi i vincitori del Manfrotto Adventure Awards e del Grivel Golden Axe Award 2016.

L'appuntamento sarà preceduto da un aperitivo con degustazione di prodotti tipici delle Dolomiti, presso il Bar del Cinema La Compagnia.

Le altre tappe dell'Adventure Movie Awards Tour, previste tra Febbraio e Aprile 2017, saranno Modena, Roma, Verona e il Dolomiti Winter Fest di Lavarone (Tn).

Vi aspettiamo per la visione di questi capolavori di Passione, Adrenalina, Sport Outdoor e Avventura!

Biglietti

I cortrometraggi presentati

Gallery