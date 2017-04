Festival dei bambini a Firenze

Il 19, 20 e 21 maggio 2017 Firenze sarà teatro di molte iniziative dedicate ai più piccoli. La "città come casa" sarà il filo rosso dell’evento, durante il quale prenderanno vita tante piccole città tematiche pronte ad accogliere bambini e ragazzi curiosi di scoprire, imparare, esplorare e divertirsi con la musica, la tecnologia, l’arte e tanto altro ancora. L’evento, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E, vedrà coinvolti numerosi spazi cittadini, come Palazzo Vecchio, la Biblioteca delle Oblate, l’Opera di Firenze, il Complesso delle Murate, il Parco delle Cascine, l’Istituto degli Innocenti, il quartiere di San Niccolò.

La giornata di venerdì 19 maggio vedrà coinvolte direttamente le scuole del territorio fiorentino, con una full-immersion di laboratori e attività, mentre le giornate di sabato 20 e domenica 21 saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi e alle loro famiglie. Laboratori, percorsi, spettacoli e iniziative per tutte le età e per tutti i gusti che consentiranno di vivere la città in modo nuovo e di scoprirne le meraviglie.

Il Festival sarà inaugurato pubblicamente venerdì 19 maggio alle ore 18.00 alla Cavea dell’Opera di Firenze: tutti i bambini sono invitati a prendere parte a un coro “da record”, partecipando ad una spettacolare coreografia (a cura di Venti Lucenti).