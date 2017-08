Festambiente 2017 nel parco della Maremma

Dodici giorni e tredici concerti. Quetsi i numeri di #Festambiente2017, il festival internazionale di Legambiente che si terrà nel parco della Maremma dal 4 al 15 agosto. Una manifestazione che raduna raduna quest’anno molti nuovi nomi della musica nazionale e internazionale, creando un vero proprio special team in grado di accontentare nell’arco dei nell’arco dei 12 giorni giovani e meno giovani.

Venerdì 4 agosto Edoardo Bennato, sabato 5 agosto doppia serata con i Tre allegri ragazzi morti e, a seguire, Le luci della centrale elettrica. Domenica 6 agosto Flavio Insinna e la sua piccola orchestra in “La macchina della felicità”, lunedì 7 agosto Vinicio Capossela in “Combat Folk”, martedì 8 agosto Stefano Bollani in “Napoli trip”, mercoledì 9 agosto Neri Marcorè e Gnù Quartet in “Omaggio a De André”, giovedì 10 agosto Samuel, venerdì 11 agosto Planet Funk, sabato 12 agosto Levante in “Estate nel caos”, domenica 13 agosto Emis Killa, lunedì 14 agosto Sabina Guzzanti in “Come ne venimmo fuori” e finale a ferragosto con The Wailers in “Legend”.

“Un cartellone di spettacoli – ha spiegato Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente – di ottimo livello che porta in Maremma alcune delle più significative eccellenze del panorama artistico nazionale e internazionale. La programmazione propone, infatti, generi diversi adatti sia a un pubblico giovane sia meno giovane. Molti sono gli artisti che sul palco del nostro festival porteranno anche le loro battaglie dedicate all’ambiente, alla terra e anche al sociale. E lo faremo anche tramite quattro notti bianche: il 5 dedicata ai giovani, il 10 dedicata alla musica, il 14 dedicata alla lettura e il 15 agosto grande festa di mezza estate. Vogliamo trasformare, ancora una volta, per 12 giorni anche attraverso il linguaggio dell’arte e della musica, Grosseto in capitale dell’ecologia”.

“FestAmbiente è una ricchezza di questo territorio - ha sottolineato il vicesindaco Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto - : è un’offerta consolidata nel panorama dell'intrattenimento culturale di qualità, con un cartellone di eventi e approfondimenti di valore nazionale. Un momento importante per far conoscere la Maremma fuori dai suoi confini. Ma non solo: Festambiente è l’agenzia formativa della nostra consapevolezza ambientale”.

L'Ingresso costa 8 euro prima delle 20,00 e 12 euro dopo le 20. I bambini fino ai 14 anni entrano gratis. Per sconti, promozioni, abbonamenti e programma completo consultare www.festambiente.it o chiamare lo 0564.48771.