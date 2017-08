Festa del volontariato al parco del Poggione

Circa 500 volontari si riuniranno al Parco del Poggione per la festa del volontariato sancascianese. L'evento è promosso e organizzato dall'omonima associazione in collaborazione con il Comune di San Casciano, ChiantiBanca e Sezione Soci Coop San Casciano Unicoop Firenze.

La manifestazione mette insieme 22 associazioni di volontariato locale e da undici edizioni si adopera per finanziare progetti di solidarietà realizzati in varie aree del mondo. La festa propone un ricco palinsesto di eventi musicali, incontri e iniziative di carattere sportivo e sociale: la somma raccolta durnate i giorni di festa sarà devoluta all’Associazione onlus Tumori Toscana A.T.T. La Festa del Volontariato sancascianese ha devoluto oltre 80mila euro a favore di più di 15 progetti in tutto il mondo.

Programma

Venerdì 1 settembre alle ore 19 sale sul palcoscenico il torneo Beer pong Chianti Challenge.

Sabato 2 alle ore 21 protagonista della serata Urban Jungle featuring Marvine e Andrea Prezioso.

Domenica 3 con la Festa del Gioco e dello Sport e la partecipazione di tutte le società e le associazioni sportive del territorio. Nel corso della serata anche la presentazione live del nuovo quotidiano sportivo Sportchianti.it.

Lunedì 4 alle ore 21.30 la festa ospiterà gli amministratori comunali di San Ginesio per la presentazione del progetto di ricostruzione di uno spazio polivalente finanziato dalla festa del volontariato che ha convogliato oltre 60 mila euro con le donazioni delle associazioni, dei gruppi e dei singoli cittadini e del Comune di San Casciano a favore del comune terremotato.

Martedì 5 è di scena lo street swing party, con Tuballoswing.

Mercoledì 6 divertimento assicurato con il match di improvvisazione teatrale.

Giovedì 7 appuntamento con la tradizionale festa della Rificolona e la sera un rock contest organizzato dal settimanale Chiantisette.

Venerdì 8 riflettori accesi sul mattatore Jerry Cala' nello show “Una vita da libidine”.

Per il giorno di chiusura, il 9 settembre, si terrà la presentazione dei progetti di cooperazione internazionale condotti dal Comune di San Casciano.



Per tutta la durata della festa il Parco del Poggione ospita stand gastronomici e aree gioco per bambini aperti dalle ore 19. QUI per