Grande festa in via Romana tra musica, piante e mostre

Dai balconi fioriti agli artisti di strada, dal convegno sugli alberi con esperti di fama internazionale alla mostra realizzata dagli studenti dell'Istituto dell'Arte. Sarà una giornata da vivere a piedi, all'insegna del verde, quella di sabato prossimo in via Romana e in piazza della Calza. Un ricco programma di iniziative che cominceranno alle 10 e proseguiranno tutta la giornata con via Romana che rimarrà chiusa al traffico dalle 9.30 alle 23.

PROGRAMMA

Si parte alle 10:00 con il convegno al Convitto della Calza 'Un Bosco per la Città' organizzato dall'associazione Un Punto Macrobiotico, sull'ecosostenibilità ambientale e la relazione uomo-natura nel contesto urbano. Tra i relatori il professor Francesco Ferrini, docente all'università di Firenze e presidente della Scuola Agraria, uno dei maggiori esperti internazionali di arboricultura, Concetta Vazzana del dipartimento di scienza delle produzioni agroalimentari e dell'ambiente dell'ateneo fiorentino e la ricercatrice dell'Enea Cristina Mammarella.

Alla gipsoteca dell'Istituto d'Arte di Porta Romana, invece, gli studenti allestiranno una mostra con i loro lavori sempre sul tema 'Un Bosco per la Città'.

Dalle 10.30 alle 19:00 una quarantina 40 vivaisti, selezionati con cura dall'associazione "Radici Quadrate, Operazioni di coltivazione urbana", proporranno le loro coltivazioni e i loro arredi da giardino, lungo l'intero percorso che si snoderà da piazza San felice a piazza della Calza. Qui installazioni e performances su progetti site-specific, intratterranno cittadini e turisti e lungo l'intero percorso tra le due piazze stremità, due risciò offriranno il loro servizio di trasporto a visitatori ed acquirenti.

Il concorso "Fuori i Fiori" punta invece a coinvolgere tutti i residenti di via Romana nell'abbellimento della strada. I commercianti sono invitati a decorare con piante e fiori le proprie finestre e mettono a disposizione un ricco montepremi per incoronare i dodici davanzali considerati più scenografici. Molte botteghe associate al Centro Commerciale Naturale Boboli proporranno laboratori e allestimenti concepiti ad hoc sul tema naturalistico e floreale, ha spiegato il presidente Cinelli durante la conferenza di presentazione dell'evento giovedì 4 maggio.

Alle 21, infine, flash-mob di YogaDance con Fab de Florentia. Prima tappa in piazza della Calza, seconda tappa lungo le mura del Giardino Corsi, terza tappa in piazza San Felice (partecipazione gradita e gratuita).

Sono previsti anche intrattenimenti a carattere artistico, musicale e gastronomico che animeranno l'evento fino alle 23 con un gruppo di attori che reciterà le odi di Neruda.