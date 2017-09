Festa dell'uva e della schiacciata con l'uva al Mercato Centrale

Martedì 19:30 Apericena al Mercato Centrale! Dall'aperitivo al dolce, l'uva è la protagonista della serata nell'esclusiva cornice dello Storico Mercato Centrale

Piatti tradizionali fiorentini e innovazioni gustose a base di uva, bruschette di fine estate, peposo.... per finire col gelato artigianale alla schiacciata con l'uva ... tutto degustando un ottimo vino Toscano! Non mancheranno le degustazioni della tradizionale schiacciata realizzata da storici forni del quartiere di San Lorenzo e tante altre gustose declinazioni a sorpresa



Una cena in allegria con l'intrattenimento musicale del Menestrello Fiorentino Beltrando accompagnato dal Maestro Giannoni

Nel corso della serata, la cerimonia di consegna del premio Labor omnia vincit

facebook.com/events/115898062417379



per informazioni: eventimercatocentrale@gmail.com