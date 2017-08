Festa dell'uva a Impruneta

Dal 2 al 30 settembre, Impruneta si colorerà dei quattro Rioni del Paese che, anche quest'anno si contenderanno l'ambìta coppa di 'terracotta', simbolo del Rione vincitore ma anche del prodotto d'eccellenza del territorio.

Organizzate due aree parcheggio per chi arriverà da fuori città, che permetteranno con 500 metri a piedi di arrivare alla festa. E quest'anno si aggiungerà anche uno spazio di sosta in più rispetto al recente passato: dunque, più servizi e più sicurezza per i pedoni.

Programma

Sabato 2 settembre

Ore 20 Apertura ufficiale della 91° Edizione della Festa dell’Uva di Impruneta con la Cena dei Rioni in Piazza Buondelmonti allietati dal “Gruppo di Studio Percussioni Djoumè” (piccoli leoni) e il Gruppo Danza “Afrine”. PRENOTAZIONE OBLIGATORIA entro Giovedì 31 agosto presso le sedi rionali

Giovedì 7 settembre

Ore 21 Rificolone e benedizione delle bandiere rionali presso la Basilica di Santa Maria all’Impruneta. Presiede Mons. Luigi Oropallo

Domenica 10 settembre

Tutto il giorno in Piazza Buondelmonti: Mangiasano", mercatino biologico (nella parte pedonale antistante la Basilica) e negozi aperti in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Impruneta.“Mini Mercatino dei Ragazzi Rionali” promosso dalle associazioni “La Barazzina” e “Ferdinando Paolieri”.

Ore 12 Aspettando la corsa dei carretti: presentazione e punzonatura dei carretti in Piazza Buondelmonti (zona Pozzo). I carretti rimarranno esposti fino al pomeriggio.

Ore 17 Corsa dei carretti tra i rioni del paese nella discesa di Piazza Buondelmonti, parteciperanno come dimostrativa alcuni dei piloti tesserati per il campionato italiano con il gruppo “Casentino Racing Cart's” utilizzando mezzi senza motore categoria n8.

Ore 18.30 Peposo Day con degustazione del tipico Peposo alla Fornacina: Piatto tipico imprunetino cucinato dai rioni. Incasso a favore della Ven. Confraternita della Misericordia di Impruneta (area antistante i Loggiati del Palazzo Comunale). Degustazione di vini di Impruneta con la partecipazione delle Aziende agricole del territorio (sotto i loggiati del Palazzo Comunale).

Ore 19 Piazza Buondelmonti, “DO RE MI FA tanta voglia di Musica!” Presentazione della Scuola di Musica di Impruneta con interventi musicali a cura di allievi e insegnanti.

Ore 19.30 Premiazione delle massaie rionali per il miglior Peposo in Piazza Buondelmonti. La giuria sarà selezionata e presieduta dal Direttore de “Il Gazzettino del Chianti” Matteo Pucci.

Sabato 16 settembre e domenica 17 settembre

GIORNATE DELLA SOLIDARIETÀ. Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale. Giornate di Donazioni del Sangue organizzate dal Gruppo Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso il Poliambulatorio della Misericordia di Impruneta.

Dal 16 settembre al 1° ottobre

“Percorsi di Materia” (inaugurazione della mostra ore 17.30 presso la Galleria Art-Art di Impruneta Via della Croce 39), dal giovedì alla domenica, ore 17-19.

Domenica 17 settembre

Ore 10 "Dentro la Festa dell'Uva". Passeggiata organizzata dalle Associazioni “Nel Bello” e “Sassi Neri”. Percorso tra i rioni con partenza presso i loggiati della Basilica, visita dei cantieri dove saranno raccontati i progetti dei carri che sfileranno e pranzo presso il Rione del Pallò. Per info e iscrizioni chiamare il numero 3703355312. L'incasso dell'evento sarà devoluto all'Associazione “Gli Amici di Lapo”.

Ore 11.30 Sala Binazzi, Piazza Buondelmonti, presentazione del libro “Donne del Vino in Toscana” di Roberta Capanni e Nadia Fondelli, presenta Matteo Merciai, direttore “Dcfnews”. Dalla mattina – Terza Edizione “Torneo dei Rioni Pallavolo”, Palazzetto dello Sport Impruneta, categoria seconda divisione Fipav.

Sabato 23 settembre e domenica 24 settembre

Mostra mercato prodotti enogastronomici presso il Parco della “Barazzina”, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Impruneta.

Sabato 23 settembre

Ore 19-23.30 - Prove generali della Festa dell’Uva in Piazza Buondelmonti. Ingresso gratuito

Domenica 24 settembre

91 FESTA DELL’UVA DI IMPRUNETA

Piazza Buondelmonti

Ore 14.30 Esibizione della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Impruneta

Ore 15 Il sindaco del Comune di Impruneta Alessio Calamandrei presenta la 91^ Festa dell’Uva A seguire: Apertura della 91^ Festa dell’Uva con l’esibizione del Corteo Storico di Tavarnuzze e degli sbandieratori della Città di Firenze.

Ore 15.30 Sfilata dei carri allegorici dei quattro Rioni: Fornaci, Pallò, S. Antonio, SS. Marie. A seguire: Premiazione del 36° Concorso “Vetrina dell’Uva” - concorso tra i commercianti del Paese per la vetrina più bella ispirata all’Uva. Premiazione Gara Solidarietà Donazioni del Sangue. Premiazione del Rione Vincente. Collocazione della Bandiera del Rione vincente sul balcone del Comune (sarà possibile con un supplemento al biglietto d'entrata, poter vedere la sfilata in “diretta” presso il Cinema Buondelmonti del Circolo San Giuseppe, piazza Buondelmonti).

Lunedì 25 Settembre

Ore 21.30 “Camiciole” Parodia estemporanea dei quattro rioni in Piazza Buondelmonti.

Sabato 30 settembre

Ore 20 Cena del rione Vincente in Piazza Buondelmonti.

