Decennale della Salsa Cubana: grande festa alla scuola di ballo

Domenica 10 settembre si terrà l'inaugurazione del nuovo anno scolastico de Asd La Salsa Cubana, la scuola di ballo specializzata nelle danze popolari e folcloristiche cubane, come salsa, reggaeton, mambo, rueda de casino, afro, rumba, son, chachacha ecc...



In questa occasione verranno festeggiati i 10 anni di attività. L'associazione è nata nel 2008 da un'idea dell'insegnate-fondatore Leonardo Magrini. Insieme a lui negli anni hanno collaborato al progetto vari insegnanti.



Attualmente il corpo docente è formato dai maestri Leonardo Magrini, Alessandra Rossi (codirettrice della scuola), Alessandra Calabrese,Vito Mancusi e la new entry Miriam Giantomasi.



"La Salsa Cubana ha da sempre due obbiettivi fondamentali: la divulgazione della cultura cubana in tutte le sue vareopinte sfaccettature e la valorizzazione dei rapporti umani. Oltre ad insegnare l'espressione artistica del ballo, le persone sono accompagnate attraverso il mondo delle percussioni, della ritmica e dei "racconti" (tra divinità e contemporaneo). Il fine e quello rendere gli allievi più consapevoli di quello che stanno studiando e cosa realmente stanno ballando. Uno dei motti della scuola è: la Cultura prima di tutto!!!"

"La valorizzazione dell'aspetto umano viene operata mettendo in primo piano l'allievo e favorendo la formazione di relazioni sociali tra i soggetti stessi, basate sul rispetto e sul sostegno reciproco... cercando di costruire una grande famiglia".



Programma presentazione corsi:

18-18:30 Reggaetton Principianti

18:30-19 Afro principianti

19-19:30 Rumba/Son Principianti

19:30-20 Salsa Principianti



A seguire buffet offerto dai ragazzi dell'associazione...