Festa rinascimentale a Pontassieve: mercatini, amazzoni e cavalieri

A Pontassieve torna l'appuntamento con la Festa rinascimentale in Castello. Due giorni dove sfileranno per il centro storico della città cavalieri, amazzoni e falconieri.

La fiera si aprirà il 6 maggio alle 15:00 con il corteo storico che sfilerà per le vie del paese.

Alle 18:00 lo spettacolo del volo dei rapaci.

18:30 Presso il museo Geo inaugurazione della mostra fotografica "Il RInascimento visto da noi" in collaborazione dell'Associazione fotografi del Levante Fiorentino.

18:30 Aperitivo rinascimentale a cura dello chef Stefano Frassineti

19:00 Hostaria in Castello

Grigliata di carne, specialità locali, salsicce, bardiccio e Chianti Rufina.

21:15 Spettacolo teatrale di e con Camilla Bonacchi, dal titolo: "La signorina gialla e il suo fantastico incontro con Tombolo".

22:30 Lancio delle mongolfiere con messaggi di pace scritti dai ragazzi

7 maggio

Dalle 16:00 alle 18:00 sfilata per le vie del paese con figuranti da tutta la Toscana

19:00 Hostaria in Castello

Grigliata di carne, specialità locali, salsicce, bardiccio e Chianti Rufina.

22:30 Assedio del Castello con combattimento e giochi di fuoco, rievocazione della battaglia del Ponte a Sieve e spettacolo pirotecnico dello "Scoppio del Castello"

