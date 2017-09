Festa della Rificolona in Via Doni

Come ogni anno si rinnova la coloratissima festa, legata al culto dell’immagine della Vergine conservata nella Santissima Annunziata. Amata soprattutto dai bambini ma anche dagli adulti. Via Doni, a partire dalle 18 sarà chiusa al traffico ed i negozi del centro commerciale naturale saranno aperti ed in festa fino a tarda notte. Vi sarà Intrattenimento per i bimbi con la Fabbrica di Rificolone, Musica e dimostrazione sportiva "Football AMERICANO" (I Guelfi),(Federazione Italiana Football Americano Comitato Olimpico Nazionale Italiano), la Sfilata Rificolone e Premiazione "RIFICOLONA PIU' BELLA" nella piazzetta Dalla Piccola. ONA ... ONA ... ONA ... MA CHE BELLA RIFICOLONA!!!





Gallery