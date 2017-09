Scandicci, festa della Rificolona

Feste della Rificolona giovedì 7 settembre, presso il Parco Ilaria Alpi a Badia a Settimo e nei giardini di via Caboto con sfilate per le vie del centro cittadino. Entrambe le feste hanno inizio alle 18,30.

Alla Rificolona di Badia a Settimo, organizzata dalla Pro Loco della Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci, sono in programma un’apericena seguita da spettacoli con “I maggiaioli” e Marco Petrini & Claudio Clementini.

In via Caboto il programma della festa, organizzata dall’associazione San Zanobi con il patrocinio del Comune, prevede un’apericena, alle 20,30 la sfilata delle rificolone per le vie del centro, e alle 21,30 l’animazione per bambini presso i giardini a cura di Marcello Bianchi (il ricavato sarà devoluto in beneficenza).

Gallery