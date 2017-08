Festa della Rificolona 2017

L’origine della festa della Rificolona, che si festeggia il 7 settembre, vigilia della natività di Maria per il calendario liturgico, ricorda quando i contadini ed i montanari entravano in città per festeggiare la natività della Madonna nella Basilica della Santissima Annunziata. Si incamminavano nella notte per giungere a prendere i posti dove avrebbero venduto la loro mercanzia l’indomani, accendevano nella notte, per illuminare il loro cammino, lanterne ad olio di varia forma, fatte di carta o stoffa.

Il nome “Rificolona” prende origine dal mercato che si teneva in piazza Sanrissima Annunziata e che assumeva le dimensioni di una vera e propria fiera. Da qui la derivazione Fierucola che il popolo fiorentino trasformò nel tempo in Rificolona. La tradizione ha mantenuto per questa la presenza di un mercato caratteristico detto fierucola in piazza Santissima Annunziata.

Programma completo disponibile a breve