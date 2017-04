San Zanobi, a Scandicci una settimana di eventi per il patrono

L’Associazione San Zanobi, in collaborazione con la Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci e con il patrocinio del Comune di Scandicci, organizza il programma di iniziative per festeggiare il santo patrono San Zanobi, la cui ricorrenza è il 10 maggio.

Per l’occasione viene promossa una settimana di eventi con ben 5 giornate al Parco del Castello dell’Acciaiolo.

Ad apertura della settimana venerdì 5 maggio alle 21:00 la rassegna dei cori in onore di San Zanobi presso la parrocchia Gesù Buon Pastore di Casellina.

Sabato 6 e domenica 7 maggio è allestito un accampamento medievale presso il Parco del Castello dell’Acciaiolo.

Mercoledì 10 maggio (giorno di San Zanobi) alle 11 messa solenne presso la Propositura di Santa Maria (piazza Cioppi) presieduta da Padre Roncari, Vescovo di Pitigliano, Sovana e Orbetello, alla presenza delle autorità cittadine. Nel pomeriggio alle 16:00 messa presso la grotta di San Zanobi a Casignano. Sempre nel pomeriggio del 10 maggio festa al Parco del Castello dell’Acciaiolo, e per chiudere la giornata corteo storico per le vie cittadine (partenza alle 21 da piazza Cioppi) che si concluderà al Parco del Castello dell’Acciaiolo con uno spettacolo di giochi pirotecnici.

Venerdì 12 maggio alle 20 presso la concessionaria Cobrama in via Don Perosi cena benefica di San Zanobi. In accordo con le associazioni di volontariato di Scandicci il ricavato dell’edizione 2017 dei festeggiamenti sarà devoluto al progetto Social Party 2017 e all’associazione Cui I Ragazzi del Sole per la realizzazione di una casa alloggio e di un centro diurno per persone disabili a Badia a Settimo. Iscrizioni alla cena presso la Segreteria dell’assessore alle Politiche sociali s.marini@comune.scandicci.fi.it , o l’associazione San Zanobi telefonando ai seguenti numeri: 3336136338; 3298032085.

Prosegue nel fine settimana successivo la festa all’Acciaiolo con un finale fissato per domenica 14 maggio, con la partecipazione del Corteo della Repubblica Fiorentina e dei Bandierai degli Uffizi, la partita delle Vecchie glorie del Calcio Storico Fiorentino e lo spettacolo della Cavalleria di Parte Guelfa.

PROGRAMMA PER LA GIORNATA DEL PATRONO

Mercoledì 10 Maggio

Dalle 15,30 alle 19 in piazza Cioppi Mercatino delle parrocchie, delle scuole e delle varie associazioni di volontariato del territorio, con vendita del Dolce di San Zanobi realizzato dalla scuola alberghiera Buontalenti; Gioco a premi Il Pozzo di San Zanobi, realizzato dal gruppo di volontari dell’Aiuto Alimentare; alle 16 animazione per bambini, alle 17,30 esibizione di balli e danze a cura della scuola associazione danza sportiva dilettantistica New Happy Dance Scandicci; alle 19 intrattenimento musicale con Andre&Gabry; alle 21 corteo storico per le vie cittadine (itinerario piazza Cioppi, piazza Benini, via San Bartolo in Tuto, via Monti, piazza Togliatti, via Pascoli, piazza della Resistenza, via Pantin, Parco del Castello dell’Acciaiolo dove alle 22,30 si terrà uno spettacolo di giochi pirotecnici).

Le messe

Mercoledì 10 maggio in piazza Cioppi, dalle 9 alle 13 il Mercatino delle parrocchie, delle scuole e delle varie associazioni di volontariato del territorio con vendita del Dolce di San Zanobi realizzato dalla scuola alberghiera Buontalenti; alle 10,30 Corteo delle autorità cittadine dal Palazzo Comunale alla Propositura di Santa Maria a Scandicci, con la partecipazione della filarmonica Vincenzo Bellini; alle 11 Messa presieduta da Padre Giovanni Roncari, Vescovo di Pitigliano, Sovana, Orbetello, concelebrata dai sacerdoti del Vicariato presso la Propositura di Santa Maria a Scandicci, alla presenza delle autorità cittadine. Alla Grotta di San Zanobi a Casignano alle 16 Messa (servizio navetta da Piazza Kennedy a Casignano e ritorno, dalle 14 alle 19,30).

IL PROGRAMMA COMPLETO PER LE CELEBRAZIONI DI SAN ZANOBI

Venerdì 5 maggio alla parrocchia Gesù Buon Pastore Casellina alle 21 Rassegna dei cori in onore di San Zanobi (ingresso libero).

Sabato 6 maggio al Teatro Studio Mila Pieralli (via Donizetti, 58) alle 18 e alle 19,30, spettacolo teatrale di lettura creativa “Il Brutto Anatroccolo”, con gli alunni delle scuole Enrico Toti di San Vincenzo a Torri e Dino Campana e con la Scuola di musica di Scandicci (ingresso libero, il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza).

Da venerdì 5 a domenica 14 maggio nel Castello dell’Acciaiolo la mostra “Santità ieri ed oggi” realizzata dai ragazzi delle scuole di Scandicci (inaugurazione venerdì 5 maggio alle 10,30). La mostra sarà visitabile sabato 6 e domenica 7 maggio dalle 16 alle 19, mercoledì 10 maggio dalle 16 alle 19, sabato 13 e domenica 14 maggio dalle 16 alle 19.

Domenica 7 maggio, da piazza Matteotti a piazza Resistenza, dalle 8 alle 20 la quinta edizione della Fiera di San Zanobi, con mercato straordinario per le vie cittadine.

Giovedì 11 maggio nella Sala consiliare Orazio Barbieri del Comune di Scandicci alle 18 “Gioco d’azzardo: vinci solo quando smetti!”, con la partecipazione di Stefania Saccardi, assessora regionale alla Salute, e Guido Guidoni, responsabile Sert di Scandicci.

Domenica 14 maggio in piazza Di Vittorio a Casellina, dalle 8 alle ore 19, il 27esimo Mercatino dei ragazzi per la Solidarietà.

San Zanobi 2017 intorno al Castello dell’Acciaiolo

Sabato 6 maggio, allestimento di un accampamento medievale a cura degli Arcieri Storici Fiorentini. Il pubblico potrà visitare nel primo pomeriggio l’accampamento con i personaggi che lo animano. Nel pomeriggio Giochi Senza Tempo con gli studenti della scuola Fermi e il coinvolgimento di giovanissimi volontari del pubblico. Nella serata rievocazione di una battaglia medievale con arcieri e soldati sotto le mura del castello. Nel pomeriggio voli acrobatici di rapaci a cura dei Falconieri; alle 16 Musica del gruppo Flam Percussion; alle 17 musica con il gruppo Segni Particolari; alle 18,30 intrattenimento musicale con Andre&Gabry.

Domenica 7 maggio, dalla tarda mattinata il pubblico potrà visitare l’accampamento. Nel pomeriggio eventuali spareggi dei Giochi Senza Tempo. Nel tardo pomeriggio la simulazione di una battaglia medievale. Nel pomeriggio voli acrobatici di rapaci a cura dei Falconieri; alle 16,30 musica con il gruppo Beyond The Garden, alle 18,30 musica con il gruppo Lapsus.

Sabato 13 maggio nel Parco del Castello dell’Acciaiolo, alle 16 animazione per bambini con il Mago Bambi, a seguire musica con vari gruppi di Scandicci: alle 17 Delux, alle 18,30 Tecnica Zero, alle 21 Neglected. Nel tardo pomeriggio Osservazione del cielo con l’Associazione Astrofili Fiorentini (Osservatorio Astronomico di San Polo a Mosciano).

Domenica 14 maggio, nel Parco del Castello dell’Acciaiolo, nel pomeriggio Bandierai degli Uffizi con il Corteo della Repubblica Fiorentina, a seguire Partita Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino Parte Guelfa, Cavalleria Repubblica Fiorentina. Per le cinque giornate di festa al Parco del Castello dell’Acciaiolo lo stand gastronomico allestito dall’Associazione San Zanobi e dalla Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci, con possibilità di pranzo, merenda e cena.