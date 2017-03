Festa del papà al museo di Palazzo Vecchio

In occasione della Festa del Babbo i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E propongono ai bambini e ai loro babbi un percorso alla scoperta della straordinaria casa che è Palazzo Vecchio alla scoperta delle tracce familiari ancora presenti.

L'evento

Cosimo I de’ Medici è molto celebre per le sue imprese e per le la sua costituzione di un unico e solido Stato di Toscana: un acuto e volitivo uomo politico, divenuto signore di Firenze a soli 17 anni ma capace di assicurarsi in pochi anni un governo saldo e potente, protetto dal favore dell’Impero e della Santa Chiesa. Cosimo è però anche marito e padre, avendo sposato nel 1539 Eleonora di Toledo e avendo avuto da lei una nutrita schiera di bambini: Maria, Francesco, Isabella, Giovanni, Lucrezia, Pedricco, Garzia, Antonio, Ferdinando, Anna, Pietro.

Principessine e principini che vivono con i genitori e con tutta la corte nel Palazzo Ducale – oggi Palazzo Vecchio – e che qui trascorrono le loro giornate fra balie e precettori.

L’edificio che siamo quindi abituati a guardare e ammirare come palazzo del potere è infatti anche casa, con le sue stanze private e i suoi spazi domestici, nei quali trascorre anche il tempo della famiglia e degli affetti: ed ecco che anche il duca, rigoroso e severo sul fronte pubblico, si abbandona alla semplicità dei rapporti privati “come un grandissimo padre di famiglia…talmente che è fatto proverbio nella città che il duca si disduca e s’induca quando vuole”.

Per chi: per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni

Convenzione Unicoop: "2 per 1" per tutti i soci UniCoop Firenze

Per informazioni e prenotazioni:

Tel.055-2768224 055-2768558