Festa del babbo, ecco come festeggiarla a Firenze

Ecco perchè in Toscana la Festa del papà si chiama "Festa del babbo".

Dads Rock

All'Hard Rock Cafe il 19 sera si festeggia la Festa del papà. Speciale offera 2x1 sulla birra alla spina Nastro Azzurro e i primi 20 che prenoteranno un tavolo allo 055/277841 o all'indirizzo email florence_sales2@hardrock.com riceveranno un ingresso per due persone per il Tuscany Regional Rally organizzato a Montecatini Terme: un grande evento targato Harley-Davidson.

Sagra delle frittelle

A Rignano sull'Arno il 19 marzo si conclude la sagra delle frittelle. Con o senza l'uvetta le frittelle di riso rimangono uno dei dolci più gustosi della nostra cucina, da non perdere.

Da Pinocchio a Harry Potter

Un viaggio nella storia dei grandi classici da Capuccetto Rosso a Heidi, dal Gatto con gli stivali a Topolino, da Harry Potter a Pinocchio. La bellissima villa Bardini ospita la mostra "Da Pinocchio a Harry Potter. 155 anni d'illustrazione italiana dall'Archivio Salani dal 1862".

Il museo di Leonardo da Vinci

Per una giornata da trascorrere con la famiglia, il museo dedicato al genio Leonardo da Vinci (Vinci), è la scelta giusta. Potrete immergervi tra le macchine e i modelli ricreati dagli schizzi e dai progetti dell'artista, affiancati anche da animazioni digitali e applicazioni interattive.

Museo di Galileo

Nel cuore di Firenze si trova il museo di Galileo Galilei, qui è conservato il suo famoso "dito medio": il luogo ideale per conoscere i lavori del fisico, astronomo, matematico e filosofo toscano. In più si potranno osservare da vicino strumenti scientifici provenienti dalle collezioni dei Medici e dei Lorena.

Crea il tuo biglietto al Disney Store

Dal 17 al 19 marzo tutti i bambini potranno recarsi al Disney Store di Firenze per partecipare alle attività gratuite e preparare insieme ai Cast Member il biglietto di auguri per il proprio papà. Un simpatico cartoncino con due differenti soggetti per aggiungere "la magia in un regalo" che contraddistingue Disney Store. Per gli orari precisi è consigliato chiamare lo 055291633.

I costumi di Marie Antoniette

Alla scoperta degli abiti premio Oscar del film di Sophia Coppola, Marie Antoniette ritenuti dalla critica frutto della migliore reinterpretazione cinematografica mai realizzata dell'abbigliamento del XVIII secolo.

Una giornata al parco

Tempo permettendo, il parco delle Cascine potrebbe essere la scelta migliore per passare un giorno all'aria aperta tra bici, pattini e magari un pic nic gustoso. Ricordiamo anche i parchi di Villa Strozzi al Boschetto, del Museo Stibbet e di villa il Ventaglio.