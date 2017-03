Festa del babbo con le stelle al museo FirST

Con la primavera in arrivo le giornate si allungano e diventa piacevole attardarsi la sera a guardare le stelle. Nel cielo di primavera luminose stelle ci raccontano la loro storia, dalla nascita all’interno di una nube di gas al momento in cui si sono accese, apparendo per la prima volta alla nostra vista, compagne di sogni e mille avventure. Una giornata per grandi e piccoli, in particolare per i padri e i figli o figlie "alla scoperta del cielo".

Planetario per tutti (bambini dai 6 anni), ore 15.00 e 16.15.

Alle 16.00 e 17.15 Laboratorio per bambini: Dalle stelle un dono per la Festa del papà.