Festa del Babbo, ecco cosa fare a Firenze

Ecco perchè in Toscana la festa del papà si chiama festa del babbo.

Gli eventi

In occasione della Festa del Babbo i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E propongono ai bambini e ai loro babbi un percorso alla scoperta di Palazzo Vecchio.

Una giornata per grandi e piccoli, in particolare per i padri e i figli o le figlie "alla scoperta del cielo". Al museo FirST.

Festa del Babbo in fattoria con l'Accademia cinofila fiorentina.

Sabato 18 marzo da Dreoni Giocattoli è stato organizzato un laboratorio per realizzare una casetta, con veri mattoni in cotto e con cemento a base di mais, assieme a Teifoc per figli e padri.

Per riempire la giornata di dolcezza partecipate alle sagre della frittelle del Castello di Montefioralle, di Rignano sull'Arno o Bagno a Ripoli.

Se in famiglia amate il tartufo non potete perdervi la sagra del Tartufo Marzuolo a Certaldo.

Nella cooperativa agricola di Legnaia torna l'appunatento con la Festa di Primavera, tanto divertimento per grandi e piccoli.