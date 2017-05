Festa dei Musei, aperture e appuntamenti esclusivi

Il fine settimana del 20 e 21 maggio in Toscana si celebrano i musei con la "Festa dei Musei". Ecco il programma

FIRENZE

Museo di San Marco

SABATO 20 MAGGIO

20 – 23 Apertura straordinaria, ingresso 1 euro.

Concerto di musica classica del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze

Flauti in quartetto

Antonin Reicha (1770-1836)

Quartetto in Re magg. op. 12 ‘’ Sinfonico ” per 4 Flauti

Niccolo’ Landi, Agata Smeralda Petrognani, Cristina Pastore, Angela Lorubbio

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita in la min. BWV 1013 per flauto solo

Allemanda -Bourrée anglaise

Niccolo’ Landi

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonata in la min. per flauto solo H.562-Wq.132

Adagio-Allegro

Agata Smeralda Petrognani

Arthur Honegger (1892-1955)

Dance de la Chèvre H 39 per flauto solo

Agata Smeralda Petrognani

Classe di flauto prof. Giuseppe Contaldo

MAF - Museo Archeologico Nazionale

SABATO 20 MAGGIO

9.00 – 13.00 Visite guidate per bambini e ragazzi: “La morte nel mondo antico: rituali, paure e speranze” ai reperti dell’antico Egitto legati al viaggio nell’aldilà come le mummie di piccoli coccodrilli, gli scarabei del cuore e il racconto del rituale della pesatura delle anime.

9.00 – 13.00 Visite guidate per adulti: “Eros: il sesso nel mondo greco, dal piacere carnale alle iniziazioni religiose” con illustrazione di reperti del mondo greco-romano che documentano usi e costumi erotici dei Greci, i loro miti sul sesso e aspetti “scabrosi” della loro religione.

Ingresso: Bigliettazione ordinaria

19.00 - 22.00 Apertura straordinaria, ingresso 1 euro. Visite guidate per bambini e ragazzi: “La morte nel mondo antico: rituali, paure e speranze” ai reperti dell’antico Egitto legati al viaggio nell’aldilà come le mummie di piccoli coccodrilli, gli scarabei del cuore e il racconto del rituale della pesatura delle anime. Visite guidate per adulti: “Eros: il sesso nel mondo greco, dal piacere carnale alle iniziazioni religiose” con illustrazione di reperti del mondo greco-romano che documentano usi e costumi erotici dei Greci, i loro miti sul sesso e aspetti “scabrosi” della loro religione.

DOMENICA 21 MAGGIO

9.00 – 13.00 Percorso per bambini e ragazzi: “La morte nel mondo antico: rituali, paure e speranze”

9.00 – 13.00 Visite guidate per adulti: “Eros: il sesso nel mondo greco, dal piacere carnale alle iniziazioni religiose” con illustrazione di reperti del mondo greco-romano, che documentano usi e costumi erotici dei Greci, i loro miti sul sesso e aspetti “scabrosi” della loro religione.

Ingresso: Bigliettazione ordinaria

Cenacolo di Andrea del Sarto

SABATO 20 MAGGIO

20.00 – 23.00 Apertura straordinaria.

L'arte "violata": i marmi di Benedetto da Rovezzano per il monumento sepolcrale di San Giovanni Gualberto. Visite guidate ogni ora.

Ingresso libero

Villa medicea della Petraia

SABATO 20 MAGGIO

19.00 - 22.00 Apertura straordinaria Ingresso libero

Racconto della complessa e stratificata dimensione storica della Villa che intende mettere in luce e dare

risalto alle trasformazioni e ai cambiamenti di significato subiti nel tempo dalle opere d’arte in essa

conservate ed esposte

Villa Corsini a Castello

SABATO 20 MAGGIO 14.00 – 18.00

“Segreti scomodi o indicibili di Villa Corsini”. Visite guidate ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 con illustrazione degli ambienti della villa e racconto di alcuni suoi segreti, dai falli dionisiaci alle testimonianze lasciate dai rifugiati di guerra….e forse anche dai fantasmi?

Ingresso libero

CERRETO GUIDI (FI)

Villa Medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del territorio

SABATO 20 MAGGIO

L'arte ritrovata. Il piatto con l'arme medicea della collezione Bardini rubato, reintegrato, ritrovato ed esposto.

10-11 Attività didattica con bambini: Crea il tuo stemma in un piatto

12.00 Conferenza del dott. Marino Marini “Il piatto con l'arme medicea della collezione Bardini rubato, reintegrato, ritrovato ed esposto”

16.00 Conferenza arch. Giorgio Galletti: Le cacce nei giardini medicei

In collaborazione con il Comune di Cerreto "i giardini aperti” e l’Associazione Amici della villa

18 – 21 Apertura straordinaria

18 Presentazione del piatto mediceo del secolo XVI a cura della direttrice della villa Cristina Gnoni

DOMENICA 21 MAGGIO

10 -18 L'arte ritrovata - Il piatto con l'arme medicea della collezione Bardini rubato, reintegrato, ritrovato ed esposto

Ingresso libero