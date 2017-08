Festa della mora, del bosco e dei suoi frutti a Vaglia

Dal 1 al 3 settembre a Vaglia si tiene la seconda edizione della Festa della mora, del bosco e dei suoi frutti. Musica, arte e stand gastronomici dedicati alle more.

Il programma

Venerdì 1 settembre

Mostra estemporanea di sculture in legno di Roberto Street Art, nel pomeriggio alle 17.00 lo spettacolo teatrale di Marco Paoli "Vino divino", un viaggio divertente e poetico nel mondo del vino in cui, attraverso un monologo, si ripercorrono le usanze di un'Italia rurale e popolare di cui si sono perse le tracce, dalle 21.30 Dj set selecta a cura di JddJ aka Miss Piggy e la sua vecchia Cinquecento L del '72, spaziando nei sound della musica Vintage, Swing '30, Retrò '40, Beat '50,'60,Rock'n Roll,Rock'80, Dance '90, Italian Trash,World music, Balkanika, Gipsy.

Sabato 2 settembre

Alle ore 17.00 spettacolo per i più piccoli con il Clown Giulivo e alle 19 lo spettacolo teatrale "Volevo fare il contadino" a cura di Teatro contadino libertario, alle 21.30 anteprima dei Ruff Selectors in collaborazione con Ghigo del Banpaycrew, del prossimo album che sarà prodotto da TGO entertainment Jamaica e Princevibe Production Milano e avrà featuring Jamila Kasraoui (aka JK) presente alla serata, lo spettacolo sará in versione sound sistem acustica.

Domenica alle 21.30

Concerto dei Vallesanta Corde, un quartetto di musicisti di origine tedesca che mette in armonia le musiche provenienti da ogni angolo del mondo unendo componenti tradizionali e popolari a elementi classici del jazz e dello swing.Apertura stand gastronomici venerdì sera, sabato e domenica a pranzo e la sera, con possibilità di cibo da asporto, dal sabato pomeriggio mercato a km. Zero e delle opere del proprio ingegno, tutti i giorni estemporanea di pittura e di scultura, laboratori e area bambini. "Dopo il grande successo dello scorso anno settembre si apre con un grande evento per il nostro territorio - ha detto Sandro Corona presidente di Pro Loco Vaglia Mugello - reso possibile grazie al lavoro dell'amministrazione e la collaborazione dei commercianti, vi aspettiamo numerosi per partecipare agli eventi tutti gratuiti e per degustare le specialità gastronomiche con i frutti del bosco".

