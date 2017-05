Festa medievale di Malmantile: mercati, duelli e piatti tipici

Piatti tipici medievali, mercati, artigiani, musici, giocolieri e molto altro per la 23esima edizione della Festa Medioevale di Malmantile.

Quest'anno la festa medioevale si svolgerà nei fine settimana del 27 e 28 maggio e del 2, 3 e 4 giugno.

Per l’occasione sarà istituito un servizio di bus navetta dai parcheggi indicati in prossimità della festa. Tutto l’incasso raccolto è devoluto in beneficenza alla locale sezione di Misericordia.

Per chi raggiungerà il castello in auto: Uscita Lastra a Signa, Ginestra Fiorentina o Montelupo Fiorentino Superstrada Fi-Pi-Li, seguire le indicazioni per Malmantile.

PRESTO IL PROGRAMMA