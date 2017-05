Festa della Mamma, gli appuntamenti a Firenze

Caccia al tesoro al Giardino Bardini, le diverse squadre saranno sottoposte a prove pratiche e di abilità dislocate in luoghi strategici dell'itinerario di visita per giungere ad individuare il vero tesoro nascosto.

A Impruneta un mercato nella piazza centrale con prodotti d'artigianato, enogastronomia ed anche fiori e piante.

In piazza Strozzi si rinnova l'appuntamento con ARTour, il mercato dell'artigianato d'arte. L'occasione perfetta per un regalo "made in Italy".

Una giornata intera tra i 130 banchi che partecipano a Empolissima, la fiera di primavera che coinvolge il centro di Empoli. In più la prima edizione di ‘MercantIngioco’, il mercatino dei bambini. Piccoli commercianti che, in una domenica di primavera, per un giorno, vendono, barattano in un mercato vero e proprio.

Festa della Mamma e di Primavera in via Doni. Animazione per bambini, musica e negozi aperti fino alle 22:00.

Scoprire Fiesole e la sua storia non è mai stato tanto bello, il merito è delle escursioni tra natura e cultura gratuite organizzate dal comune di Fiesole. In programma per domenica "Fiesole che guarda l'Arno", qui tutte le informazioni.

Le piazze italiane si tingono di rosa con le azalee della ricerca. QUI tutte le piazze fiorentine.

Il Giardino dell'Iris è il luogo ideale per una passeggiata nel verde fiorentino.

TUTTI GLI EVENTI

FILM

Qui potete trovare tutta la programmazione dei film a Firenze.

RISTORANTI

Qui i ristoranti di Firenze, per scegliere tra cucina tradizionale toscana, etnico, giapponese o cinese.

ORGANIZZI EVENTI? Caricalo QUI