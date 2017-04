Liberazione: musei civici aperti

Domani, 25 aprile e festa della Liberazione, i musei civici fiorentini saranno regolarmente aperti. In particolare il museo di Palazzo Vecchio osserverà l’orario primaverile con apertura 9-23 e domani sarà uno degli ultimi giorni per visitare la mostra ‘Chimera relocated’, con la splendida Chimera di Arezzo esposta nella Sala di Leone X. La mostra, ideata e voluta in occasione del G7 della cultura che si è svolto a Firenze alla fine di marzo, terminerà il 27 aprile.



Al museo Novecento, aperto in orario 11-20, è ancora in corso la mostra “Visioni dal Nord. Pittura estone dalla collezione Enn Kunila 1910 – 1940”, che chiude il 21 maggio. A Santa Maria Novella (aperta in orario 9-19) ci sarà l’occasione di visitare i nuovi spazi museali aggiunti recentemente grazie all’ampliamento del museo dopo il trasferimento dell’ex caserma dei carabinieri: il chiostro grande, il dormitorio settentrionale e la cappella del Papa.