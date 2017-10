Viper Club, la festa anni '90 "Hot shot"

Hot Shot torna a Firenze sabato 7 ottobre, al Viper Club. Preparatevi a rivivere tutta la musica e lo stile dei magnifici anni '90c.

Jeans consumati e strappati, camicia a quadri, dr. Martens ai piedi, Madonna e Jennifer lopez le regine assolute del pop, Prodigy e Beastie Boys. Sabato sera sarà l'occasione giusta per rivere quegli anni.

Nelle casse la musica di Depeche Mode, Chemical Brothers, Pearl Jam, Britney Spears, Nirvana, Natalie Imbruglia, Foo Fighters, Beastie Boys, Weezer, Vasco, Oasis, Bluvertigo, Rage Against The Machine, Verdena, Smashing Pumpkins, Gigi D'Agostino, Green Day, 883, Spice Girls, Take That, Goo Goo Dolls, Backstreet Boys, Five, East 17, Prodigy, Aqua, Eiffel 65, The Offsping, Blur, Corona e tanti tanti tanti altri.

Dress code rigorosamente anni '90, a chi parteciperà saranno dati gadgets.