Hinamatsuri, torna la "Festa giapponese di Primavera"

In Giappone il 3 marzo è Hinamatsuri, la festa delle bambine e dei fiori di pesco. L'associazione culturale giapponese Iroha ha organizzato, dopo il grande successo degli anni passati, la nona edizione della Festa della primavera dal 31 marzo al 2 aprile alla Sala Ex-Leopoldine in piazza Tasso.

A Hinamatsuri ci sarà la possibilità di partecipare a dimostrazioni di arti tradizionali giapponesi (danza, ikebana, calligrafia), mercatino con oggetti artistici e artigianali giapponesi, buffet di solidarietà, conferenze sulla poesia e sulla cultura giapponese, giochi per bambini.

Programma completo di tutte le attività giorno per giorno

Il tema di quest'anno è: "asimmetria e ripetizione". Sono due stili molto diffusi della cultura giapponese, opposti in apparenza ma strettamente legati: la ripetizione dà sicurezza e tranquillità; l’asimmetria, invece, porta un cambiamento e una piccola mossa nell’anima. Nella vita quotidiana questi due momenti si alternano.

L’edizione 2017 di Hinamatsuri sarà dedicata al Professor Maurizio Bossi (1945-2016) a un anno dalla sua scomparsa: verrà ricordato come figura di primo piano nello sviluppo della cultura giapponese a Firenze e per il suo impegno grazie al quale la biblioteca orientale e il vasto archivio fotografico di Fosco Maraini sono entrati a far parte del Gabinetto Vieusseux e sono patrimonio di Firenze.