Festa dell’elicottero e aerei radiocomandati il Primo Maggio

Elicotteri, aerei a turbina, aerei con motore a scoppio, aerei elettrici, auto fuoristrada e non solo. Questo e molto altro alla ventisettesima edizione della ‘Festa dell’elicottero e aerei radiocomandati’ che lunedì 1 maggio voleranno al campo di volo in località Marcignana, a Empoli, via provinciale Lucchese.

Fantastiche evoluzioni sotto gli occhi di tutti gli spettatori con i migliori piloti italiani di aeromodelli e elicotteri comandati a distanza, con la possibilità di radiocomandare un aereo in tutta sicurezza con l'aiuto di un istruttore. Grandi e piccini, nessuno escluso, potranno provare il brivido di pilotare.

Anche quest’anno stand gastronomici per rifocillarsi durante l’intera giornata, così come non mancheranno i simulatori di volo sui computer. E tante attività per i più piccoli. La giornata si concluderà con una fantastica e ricca lotteria con premi a tema e non solo.



L’iniziativa è organizzata tradizionalmente dal Gruppo Aeromodellistico Empolese, col patrocinio del Comune di Empoli. Il Gae invita “tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata straordinaria all’insegna del Modellismo e del divertimento”.