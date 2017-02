Art + Feminism: la maratona di scrittura su Wikipedia. Le protagoniste sono donne e arte

Sabato 11 marzo

In contemporanea al MoMA di New York, a BASE Milano, al MAXXI di Roma, alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, al

Museo Archeologico Provinciale di Potenza, al Caffé culturale Arté di Battipaglia (SA) e in diverse altre capitali

europee e mondiali

Per la prima volta in più location, Art + Feminism fa tappa in Italia in concomitanza con gli appuntamenti in tutto

il mondo, dal MoMA di New York al National Museum of Women in the Arts di Washington D.C., dalla School of

Machines di Berlino all’Espacio Fundación Telefónica a Lima in Perù.

Ad oggi sono sei gli editathon in programma nel nostro Paese, a cui potrebbero aggiungersi altri appuntamenti nelle

prossime settimane.

Gli eventi si svolgeranno sabato 11 marzo presso BASE Milano, il progetto per la cultura e la creatività che ha visto

rinascere e restituire alla città gli storici spazi dell’ex Ansaldo, dove la maratona di scrittura si concentrerà su arte

digitale, interattiva e nel campo dei videogiochi sperimentali, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

di Roma, con l’accento sull’arte contemporanea, architettura e fotografia, le Gallerie degli Uffizi di Firenze - che si

concentreranno sulla biografia e i lavori di Suor Plautilla Nelli, le cui opere sono ospitate al Museo per una mostra

personale che inaugura l’8 marzo 2017, organizzata dalle Gallerie degli Uffizi con il sostegno di Opera Musei

Fiorentini e Advancing Women Artists Foundation - il Caffé culturale Arté di Battipaglia (SA), con focus su artiste

campane e sulle miniaturiste, e il Museo Archeologico Provinciale di Potenza. Un ulteriore incontro, organizzato

dalla Biblioteca di Area Linguistica (BALI) dell’Università Cà Foscari è fissato per l’8 marzo a Venezia,

nall’ambito del calendario MarzoDonna del Comune di Venezia.

Le iniziative saranno aperte a tutti, ad esclusione degli appuntamenti di Venezia e Firenze, riservati a esperti e addetti

del Museo e della Biblioteca.

Art + Feminism è un progetto nato nel 2014: si tratta di una maratona globale di scrittura su Wikipedia

(editathon) che si pone l’obiettivo di creare e migliorare voci su artiste e donne impegnate nel mondo dell'arte e

incoraggiare la partecipazione al femminile nella produzione di contenuti sulla grande enciclopedia libera.

Una ricerca svolta nel 2011 da Wikimedia Foundation ha infatti attestato che solo il 10% degli utenti iscritti a

Wikipedia si identifica come donna: questo rappresenta una grave mancanza per un progetto che nasce con l’intento

di promuovere una conoscenza libera, condivisa ed accessibile a tutti.

Dal 2014, con l’obiettivo di ridurre il gender gap nell’enciclopedia libera, Art+Feminism ha promosso ben 280 edit-a-

thon in diverse città, creando e migliorando ben 4.600 articoli.

Gli appuntamenti sono promossi da Wikimedia Italia in collaborazione con Wiki Donne – gruppo di wikipediane

riconosciuto dalla Wikimedia Foundation con sede in Roma, che svolge attività volte a ridurre il gender gap nel

mondo wiki.

Enegan Luce & Gas supporta gli eventi Art + Feminism, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con Wikimedia

Italia, confermando nuovamente il suo impegno a sostegno dell’arte e della creatività anche grazie al progetto

EneganArt.